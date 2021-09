Endlich geht es wieder los: Schrezheimer Zweitliga-Start

Endlich geht es wieder los: Der KC Schrezheim startet an diesem Samstag in die 2. Kegel-Bundesliga. Nach einer zehnmonatigen Zwangspause, aufgrund der Corona-Pandemie, rollen nun wieder die Kugeln im Kegeltreff in Schleifhäußle. Zu Gast ist die Mannschaft des SKC Töging/Erharting. Die Mannschaft aus der Nähe von Altötting sind in der vorangegangenen Saison aus der Bayernliga Süd aufgestiegen. Jedoch ist die Mannschaft den Schrezheimern nicht ganz unbekannt.

So bestritt man bereits letzte Saison ein Ligaspiel in der abgebrochenen Runde 2020/2021. Dieses Aufeinandertreffen konnten sich die Schrezheimer Jungs mit 6:2 für sich entscheiden. Beste Akteure auf Seiten der Gäste waren Stefan Siegel (605) und Andreas Bauer (598).

So ist man gewarnt, geht jedoch positiv in das Spiel am Wochenende. Der KC konnte die erste Runde im DKBC-Pokal erfolgreich bestreiten und die letzten beiden Wochen für intensive Trainingseinheiten nutzen. Ob jedoch der komplette Kader zu Verfügung steht, entscheidet sich erst kurzfristig.

Zusätzlich kann man auf die Heimkulisse bauen. Unter Einhaltung des aktuellen Coronakonzeptes sind Zuschauer am Samstag zugelassen (3 G). Spielbeginn ist bereits um 12 Uhr.