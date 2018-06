Endlich: Die Schule beginnt

Zur Eröffnung des neuen Schuljahres findet um 8 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche statt.

Grauleshofschule: Unterrichtsbeginn der Klassen zwei bis vier ist am Montag, 10. September, um 9 Uhr. Der Einschulungsgottesdienst der Klasse eins findet am Donnerstag, 13. September, um 9 Uhr in der Martinskirche/Pelzwasen statt. Die Schulaufnahmefeier ist um 9.45 Uhr.

Greutschule mit Hofackerschule: Die zweite und vierte Klasse beginnen den Unterricht am Montag um 8.30 Uhr. Ökumenischer Gottesdienst ist tags darauf während der Unterrichtszeit. Ökumenischer Einschulungsgottesdienst für die erste Klasse am Mittwoch, 12. September, um 9 Uhr in der Salvatorkirche. Schulaufnahmefeier um 10 Uhr im Foyer der Greuthalle. Am Freitag, 14. September, um 10 Uhr ist Aufnahmefeier für die Kinder der präventiven Förderklasse der Hofackerschule.

Langertschule: Unterrichtsbeginn ist um 9 Uhr. Der Einschulungsgottesdienst der ersten Klasse findet am Donnerstag, 13. September, um 9 Uhr in der Augustinuskirche statt.

Kappelbergschule Hofen: Für die zweite bis vierte Klasse beginnt der ökumenische Schulgottesdienst am Montag um 9 Uhr in der Sankt-Georg-Kirche in Hofen. Treffpunkt ist um 8.45 Uhr auf dem Schulhof. Die Schulaufnahmefeier findet um 9.45 Uhr in der Glück-Auf-Halle Hofen statt.

Rombachschule-Unterrombach: Schulbeginn für die Klassen zwei bis vier ist am Montag um 8.35 Uhr, Unterrichtsende um 12.10 Uhr. Der Beginn des ökumenischen Gottesdiensts in der Sankt Thomas-Kirche ist am Dienstag um 8.40 Uhr. Ökumenischer Einschulungsgottesdienst in der Christuskirche in Unterrombach am Mittwoch um 9.30 Uhr.

Waldorfschule : Schulanfangsfeier für die Klassen zwei bis 13 ist am Montag um 8 Uhr. Am Mittwoch um 9.30 Uhr findet die Einschulungsfeier der ersten Klasse statt.

Schwarzfeldschule Dewangen: Die Schule beginnt für die Klassen zwei bis vier am Montag um 8.45 Uhr mit einem Schulgottesdienst in der katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt. Unterrichtsende ist um 12.15 Uhr. Der Einschulungsgottesdienst für die erste Klasse ist am Mittwoch um 8.45 Uhr in der katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt. Die anschließende Schulaufnahmefeier ist in der Wellandhalle.

Gartenschule Ebnat: Der Gottesdienst für die Klassen zwei bis vier beginnt am Montag um 8.30 Uhr. Der anschließende Unterricht endet um 12.05 Uhr. Der ökumenische Einschulungsgottesdienst beginnt am Mittwoch um 10 Uhr in der Kirche Mariä Unbefleckte Empfängnis, anschließend ist die erste Unterrichtsstunde.

Grundschule Waldhausen: Unterrichtsbeginn für die zweite bis vierte Klasse ist am Montag um 8.20 Uhr. Am Freitag um 9.30 Uhr ist ökumenischer Einschulungsgottesdienst in der Kirche, anschließend die Einschulungsfeier in der Turnhalle.

Bohlschule: Der Unterrichtsbeginn für die Klassen sechs bis zehn, sowie die Kooperationsklasse ist am Montag um 8.30 Uhr. Begrüßung der fünften Klassen am Dienstag um 10 Uhr in der Cafeteria der Bohlschule.

Hofherrnschule: Ökumenischer Schulanfangsgottesdienst für die Klassen zwei bis neun ist am Montag um 8 Uhr in der Bonifatiuskirche. Unterrichtsbeginn für die Klassen zwei bis vier und sechs bis neun ist um 9 Uhr. Am Dienstag um 9 Uhr beginnt die Aufnahmefeier der fünften Klassen im Weststadtzentrum. Ökumenischer Gottesdienst für die Erstklässler ist am Donnerstag um 8.30 Uhr in der Bonifatiuskirche, die Einschulungsfeier ist um 9.30 Uhr im Weststadtzentrum.

Hermann-Hesse-Schule: Unterrichtsbeginn für die Klassen zwei bis neun ist am Montag um 9 Uhr. Die Einschulungsfeier für die Erstklässler ist am Mittwoch um 10 Uhr.

Schillerschule: Am Montag um 9 Uhr ist Unterrichtsbeginn für die Klassen zwei bis vier und sechs bis zehn. Beginn der Ganztagesbetreuung ist um 6.45 Uhr bis Unterrichtsbeginn. Die Einschulung der Klasse fünf ist am Dienstag um 8.30 Uhr. Am Mittwoch ist die Einschulung der ersten Klasse um 10 Uhr in der Max-Eyth-Turnhalle. Zuvor ist um 9 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Marienkirche.

Reinhard-von-Koenig-Schule Fachsenfeld: Unterrichtsbeginn für die Klassen zwei bis vier ist am Montag um 8.15 Uhr in der Aula. Die Kernzeitbetreuung ist ab 6.45 Uhr für angemeldete Kinder der Klassen zwei bis vier. Am Mittwoch um 15 Uhr beginnt der Einschulungsgottesdienst der ersten Klassen in der katholischen Kirche, anschließend Schulaufnahmefeier in der Festhalle.

Realschule Galgenberg: Unterrichtsbeginn der Klassen sechs bis zehn am Montag um 9 Uhr. Dienstag um 9.30 Uhr beginnt die Aufnahmefeier für die Klassen fünf im Musiksaal.

Uhland-Realschule: Am Montag um 9 Uhr ist Schulbeginn für die Klassen sechs bis zehn. Die Aufnahmefeier für die Klassen fünf ist am Dienstagum 9.30 Uhr in der Aula.

Kocherburgschule Unterkochen : Montag um 8.25 Uhr ist Schulbeginn für die Klassen zwei bis vier und sechs bis zehn. Die Aufnahmefeier der Klassen fünf ist in der Aula am Dienstag um 8.30 Uhr. Für die Klassen eins ist am Mittwoch um 9 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Wallfahrtskirche, die Einschulungsfeier ist um 9.45 Uhr in der Grundschule.

Weitbrechtschule: Montag um 8 Uhr ist ökumenischer Gottesdienst in der Sankt-Stephanus-Kirche für die Klassen fünf bis neun. Für die Klassen zwei bis vier ist am Montag um 8 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Magdalenenkirche. Unterrichtsbeginn für die Klassen zwei bis neun ist um 8.30 Uhr. Die Einschulungsfeier in der Weitbrechtschule für die ersten Klassen ist am Donnerstag um 9.45 Uhr. Ökumenischer Gottesdienst um 14 Uhr in der Sankt-Stephanus-Kirche.

Braunenbergschule: Montag um 8 Uhr ist ökumenischer Gottesdienst in der Magdalenenkirche. Im Anschluss ist Unterricht. Donnerstag um 14 Uhr ist ökumenischer Gottesdienst in der Sankt-Stephanus-Kirche für die neuen Erstklässler, um 15 Uhr Schulaufnahmefeier in der TSV Halle.

Talschule: Montag um 8 Uhr ist ökumenischer Gottesdienst in der Sankt-Stephanus-Kirche für die Klassen fünf bis neun, um 9 Uhr Unterrichtsbeginn. Für die Klassen zwei bis vier ist am Montag um 8 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Magdalenenkirche, Unterrichtsbeginn um 9 Uhr. Am Dienstag um 8.45 Uhr Begrüßung der fünften Klassen in der Aula. Donnerstag um 14 Uhr ist für die ersten Klassen ökumenischer Gottesdienst in der Sankt-Stephanus-Kirche, um 15 Uhr Schulaufnahmefeier in der Aula.

Karl-Kessler-Realschule: Ökumenischer Gottesdienst am Montag, um 8 Uhr in der Sankt-Stephanus-Kirche. Unterrichtsbeginn für die Klassen sechs bis zehn um 9 Uhr. Begrüßung der Fünftklässler in der Aula ist am Dienstag um 9.45 Uhr, anschließend Unterricht.

Theodor-Heuss-Gymnasium: Für die Klassen sechs bis 13 ist am Montag um 9 Uhr Unterrichtsbeginn, für die Fünftklässler am Dienstag um 9.30 Uhr in der Aula.

Schubart-Gymnasium: Am Montag, 10. September, um 8 Uhr ist Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche. Der Unterrichtsbeginn für die Klassen sechs bis 13 ist am Montag, 10. September, um 9 Uhr. Der Unterrichtsbeginn für die fünfte Klasse ist am Dienstag, 11. September, um 9.30 Uhr in der Aula.

Kopernikus-Gymnasium: Montag um 8 Uhr ist Gottesdienst in der Sankt-Stephanus-Kirche. Unterrichtsbeginn für die Klassen sechs bis K2 ist um 9 Uhr. Begrüßung der neuen Fünftklässler am Dienstag um 9.45 Uhr im Foyer.

Schloss-Schule Wasseralfingen: Schulbeginn für die Klassen zwei bis sechs ist am Montag um 8 Uhr. Einschulung der Erstklässler ist am Freitag um 14.30 Uhr.