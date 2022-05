Endlich: Die Aalener dürfen wieder feiern

Nach zwei Jahren coronbedingter Zwangspause lechzen die Aalener wieder nach den großen Festen, mit denen sich die Kreisstadt in der Region und sogar darüber hinaus einen Namen gemacht hat. Neben dem Internationalen Festival am 2. und 3. Juli steigen vom 9. bis 11. September auch wieder die Reichsstädter Tage. Die Planung für beide Veranstaltungen läuft im Amt für Kultur und Tourismus auf Hochtouren.

Anfang des Jahres hätte nach zwei Jahren Pandemie wohl keiner daran geglaubt, dass im Sommer und zum Ende der Sommerferien wieder die beiden beliebten Feste in der Kreisstadt stattfinden können. Doch nachdem alle Corona-Regeln gefallen sind, steht dem Feiern nichts mehr im Weg. Im Kulturamt sind die Mitarbeiter eifrig dabei, den Bürgern ein gebührendes Revival zu bescheren. Weniger ein Revival, sondern ein Opening sind die beiden Feste für Frederick Brütting in seiner Funktion als Stadtoberhaupt. Obwohl er an Bewährtem festhält, gibt es unter seiner Regie als OB auch Änderungen.

Die 46. Reichsstädter Tage werden nicht mehr wie unter seinem Vorgänger Thilo Rentschler am Samstagmorgen auf der Treppe vor dem Großen Sitzungssaal des Rathauses mit Rede und Fassanstich offiziell eröffnet, sondern bereits am Freitagabend um 18 Uhr auf dem Gmünder Torplatz. Überdies sollen beim Internationalen Festival erstmals die Vertreter der Partnerstädte eingeladen werden und mit ihren kulturellen Beiträgen das Fest bereichern.

Das detaillierte Programm für die 46. Reichsstädter Tage muss noch ausgearbeitet werden. Das grobe Konzept steht allerdings. „Wir sind dankbar, dass nach coronabedingter Unterbrechung fast alle Teilnehmer wieder mit an Bord sind und mitmachen wollen“, sagt die Pressesprecherin der Stadt Aalen, Karin Haisch. Überdies würden erstmals auch neue Vereine und Standbetreiber am Fest mitwirken, das auch durch die Vertreter von Aalens Partnerstädten seit eh und je mitgestaltet wird. Die Delegationen werden am 10. September im Rathausfoyer offiziell empfangen.

Insgesamt wird es vermutlich vier Bühnen geben, auf denen sich die Vereine präsentieren und auf denen Musik-Acts stattfinden. Die Standorte auf dem Gmünder Torplatz, dem Sparkassenplatz und dem Spritzenhausplatz seien bereits gesetzt. Voraussichtlich soll es auch wieder eine Bühne auf dem Marktplatz geben. Eine solche gehörte aufgrund des Neubaus des Kubus seit 2017 der Vergangenheit an. Welche Bands und Kapellen das Abendprogramm von Freitag bis Sonntag auf den Bühnen bestreiten, werde derzeit ausgearbeitet, sagt Haisch. Fest stehe allerdings bereits, dass die Junge Philharmonie Ostwürttemberg anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Sparkassenstiftung am 11. September auf der Bühne am Sparkassenplatz auftritt.

Neben den Bühnen werde die gesamte Innenstadt mit Ständen bespielt – soweit dies aufgrund von Baustellen möglich ist. Haisch denkt dabei unter anderem an die Baumaßnahme vor dem ehemaligen Spielzeug Wanner und an die Baumaßnahme von Barfüßer in der Helferstraße. Mit im Boot werden auch die Gastronomiebetriebe sein, die seit eh und je Bestandteil der Reichsstädter Tage sind.

Nichts geändert hat sich mit Blick auf die Festzeiten. Am Freitag und Samstag ist um 0.30 Uhr Ausschankende, Festende ist um 1 Uhr. Am verkaufsoffenen Sonntag enden die Reichsstädter Tage nach den Konzerten auf den Bühnen. An dem bewährten Sicherheitskonzept der vergangenen Jahre werde mit Standabnahmen, Kontrollen und einer Sicherheitszentrale im Rathaus festgehalten. Auch einen bewachten Fahrradparkplatz des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) und einen Bus-Shuttle-Service werde es geben.

Während für das größte Stadtfest der Region die Details noch in der Abstimmung sind, ist die Planung für das 37. Internationale Festival unter dem Motto „Brot verbindet“ weit gediehen. In diese sind auch die Mitglieder des Integrationsausschusses und die Angehörigen der teilnehmenden Vereine eingebunden. In diesem Jahr wird das multikulturelle Spektakel allerdings nicht mehr auf dem für viele wenig charmanten Gmünder Torplatz stattfinden, sondern auf dem Marktplatz.

Hier wird es laut Haisch eine Hauptbühne vor dem Rathaus und überdies zwei kleinere Bühnen oder Kulturinseln geben. Wichtig sei es, dass die Vereine ihre Kultur präsentieren können. Überdies werde großen Wert auf Kommunikation, Begegnung und gemütliches Beisammensein bei musikalischer Umrahmung gelegt. Zwischen den Bühnen werden die einzelnen Stände aufgebaut sein, an denen es internationale Spezialitäten gibt.

18 Vereine aus zehn Nationen sind bei der Veranstaltung mit im Boot. Diese werden am Sonntag das Bühnenprogramm mit ihren traditionellen Folkloreensembles bereichern. Überdies soll es zwei Informationsstände geben, an denen Organisationen über ihre Arbeit im Integrationsbereich informieren. Ausschankende am Samstag ist um 0.30 Uhr, Festende ist um 1 Uhr. Am Sonntag wird das Ausschankende auf 18 Uhr festgelegt. Am Sonntag gibt es auch ein Kinderprogramm vor dem Rathaus, das vom Haus der Jugend unter dem Motto „Andere Länder, andere Brote“ organisiert wird, und bei dem sich etwa immer zur vollen Stunde alles rund um die Geschichte des Brotes dreht.

Eröffnet wird das Fest, bei dem statt auf Plastik auf Mehrweggeschirr Wert gelegt werde, durch OB Frederick Brütting und einem interkulturellen Friedensgruß am Samstag um 18 Uhr auf der Bühne vor dem Rathaus. Davor wird die Einbürgerungsfeier stattfinden, bei denen sich Menschen mit Migrationshintergrund zur deutschen Staatsbürgerschaft bekennen.

Falkensturz-Echo und Foolproof rocken die Wasseralfinger Festtage

Gefeiert werden kann nach zwei Jahren Corona in diesem Jahr auch wieder im größten Aalener Stadtbezirk. Die Planungen für die 49. Wasseralfinger Festtage laufen auf Hochtouren, sagt Armin Peter, Vorsitzender des Stadtverbands für Sport und Kultur Wasseralfingen, der gemeinsam mit dem Bezirksamt die Veranstaltung organisiert.

Wie vor Corona wird es zwei Bühnen geben, eine auf dem Stefansplatz und eine auf der Wilhelmstraße. Etwas abgespeckt werde das Angebot an Ständen sein. Das Programm auf den Bühnen würden vorwiegend Wasseralfinger und umliegende Vereine bestreiten. „Da wir bis Ende März nicht wussten, ob die Wasseralfinger Tage überhaupt stattfinden können, haben wir externe Vereine bewusst nicht angefragt“, sagt Peter.

Den Festauftakt macht am Freitagabend, 24. Juni, das Falkensturz-Echo auf dem Stefansplatz. Am Samstag, 25. Juni, rockt hier die Rock-Coverband Foolproof die Bühne. Am Samstag startet der Festbetrieb ab 15 Uhr. Der Sonntag, 26. Juni, beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Stefansplatz. Für Kinder gibt es an allen Tagen Fahrgeschäfte am Karlsplatz.