Endlich den ersten Sieg landen

An diesem Samstag greifen die Bezirksliga-Handballer der HG Aalen/Wasseralfingen wieder in den Spielbetrieb ein. Bereits um 19.30 Uhr trift die HG in der Talsporthalle auf den Landesligaabsteiger TV Brenz.

Fünf Wochen spielfrei hatten die Jungs von Hajo Bürgermeister und Edwin Stäbler. Die Freude über Neuzugang Moritz Stetter, der auf Grund seines Studiums derzeit in Aalen weilt und vom HC Winnenden als Rechtsaußen zur HG wechselt wurde in der vergangenen Woche jäh getrübt, als Kreisläufer und Abwehrchef Manuel Körber sich beim Skifahren schwer verletzte und mit Verdacht auf Kreuzbandriss für den Rest der Runde ausfallen wird. Die Verantwortlichen haben daher reagieren müssen. Mit Bogdan Marin wird ein früherer HG-Spieler zurückkehren, ob seine Spielberechtigung allerdings schon am Samstag vorliegen wird, steht noch nicht fest. Doch zum Spiel, für die Gäste vom TV Brenz läuft es in dieser Saison alles andere als wunschgemäß, mit lediglich fünf Siegen aus 15 Spielen stehen sie nur auf dem neunten Platz, erst vergangenes Wochenende konnten sie mit einem 30:27 gegen die TSG Schnaitheim eine Negativserie von fünf Niederlagen in Folge stoppen. Bei der Handballgemeinschaft können die Coaches wieder auf Spielmacher Jonas Kraft zurückgreifen, der seinen Bänderriss auf jeden Fall soweit überwunden hat, dass ein Teilzeiteinsatz möglich ist. Mit Moritz Stetter hat man endlich einen Linkshänder im Team, der sich in den Trainingsspielen schon recht gut integriert zeigte. Die HG möchte in den verbleibenden zehn Spielen alles dafür tun, um den angestrebten Ligaverbleib noch zu erreichen.