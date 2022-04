Endlich auf Nichtabstiegsplatz – SG MADS Ostalb mit wichtigem Sieg

Im zweiten Endspiel um den Klassenerhalt gegen den Tabellenvierten Allianz Stuttgart haben die Aalener Volleyballfans in der Karl-Weiland-Halle eine hoch konzentriertes Heimteam gesehen, das mit druckvollen Aufschlägen von Elias Mex und Dominik Kelsch die Stuttgarter Annahme öfters ins Wackeln brachte. Am Ende steht ein 3:1-Sieg auf der Anzeigetafel.

Dem Gegner aus Stuttgart blieb häufig nur die Option mit hohen Bällen über außen zu operieren, sodass der MADS Block mit Max Schwebel und Jürgen Anciferov einige direkte Punkte erzielen konnte. Eine klare 14:6-Führung war der Lohn für diese starke Anfangsleistung. Kleiner Annahmeschwächen brachten die Gäste wieder auf 11:15 heran. Von nun an zeigten beide Teams hochklassigen Volleyball mit sehenswerten Hinterfeldangriffen durch Elias Mex. Am Ende stand ein sicherer 25:20-Erfolg für die Heimmannschaft zu Buche.

Die Routiniers der Liga hatten sich von nun an immer besser auf die MADS-Aufschläge eingestellt und imponierten durch cleveres Angriffsspiel, in dem sie den MADS-Block öfters so trafen, dass der Ball ins Aus flog. Bis zum Stande von 16:16 konnte sich kein Team entscheidend absetzen. Am Ende waren die Gäste mit 25:23 die Glücklicheren. Das Spielniveau blieb auch im dritten Satz auf sehr hohem Niveau. Spektakuläre Schnellangriffe durch Jonas Brenner, der von Dominik Kelsch mustergültig eingesetzt wurde, wechselten sich ab mit perfektem Abwehrspiel der Gäste. Es stand 24:24. Zum ersten Mal in dieser Saison zeigten sich die jungen MADSA-ngreifer bei den Big Points voll konzentriert. Lukas Schmid und Jürgen Anciferov nutzen ihre Chancen und waren entscheidend am 28:26-Erfolg beteiligt. Angetrieben vom temperamentvollen Publikum erkämpften sich die MADS-Spieler gegen einen weiterhin fantastisch abwehrenden Gast eine 8:5-Führung im vierten Satz. Einige Annahmefehler brachten die Stuttgarter wieder auf 18:18 heran. In den entscheidenden Schlussminuten konnten Elias Mex und Max Schwebel einige knallharte Angriffe abwehren. Dominik Kelsch servierte präzise auf Lukas Schmid und Jürgen Anciferov, die sicher punkten konnten. Mit einem Ass beendete Jürgen Anciferov das Match eine überglückliches MADS-Team freute sich beim 28:26 über einen ganz wichtigen 3:1-Erfolg.Damit stehen die Ostalbvolleyballer auf einem Nichtabstiegsplatz, den sie aber noch in zwei weiteren Spielen verteidigen müssen.