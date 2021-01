Endlager für Atommüll: Barrikaden noch nicht nötig

Der Opalinuston hat vor knapp 30 Jahren fast dazu geführt, dass die Ostalb im „Nonnenhorn“ bei Zöbingen eine Sondermülldeponie bekommen hätte. Dagegen sind die die Menschen bekanntlich auf die Barrikaden gegangen, weil sie nicht die Müllkippe des Großraums Stuttgart werden wollten. Aus den Plänen wurde nichts.

Jetzt gerät der Opalinuston wieder ins Blickfeld. Es geht darum, wo der hochgefährliche Atommüll in Deutschland endgültig gelagert wird. Die Rede ist dabei nicht von einigen Jahrzehnten, sondern gleich von einer Million Jahren.

Deswegen jetzt gleich wieder auf die Barrikaden zu gehen, wäre aber zumindest verfrüht. Denn die Ostalb ist jetzt sozusagen in „guter Gesellschaft“, nachdem die halbe Bundesrepublik noch als potenzieller Standort gilt. Weitere Untersuchungen stehen an und da kann ein Ausschlusskriterium sei, dass in dem fraglichen Gebiet früher Bergbau betrieben wurde, was für die Ostalb zutreffen würde.

Sollte sich aber in Jahren zeigen, dass genau hier, genau auf der Ostalb, der ideale Platz für ein Endlager ist, dann erst kann man prüfen, ob die Argumente stichhaltig sind oder ob es an der Zeit ist, wieder auf die Barrikaden zu gehen.