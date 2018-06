Mit diesem 4:2-Erfolg beim VfL Pfullingen hat Fußball-Verbandsligist TSV Essingen nun endgültig einen Strich unter den Klassenerhalt gemacht. Damit hat das Kurz-Engagement von Michael Hoskins sein Happy End. Zwei Siege aus drei Partien wurden eingefahren, 40 Punkte sind nun auf der Habenseite - der TSV kann nun beruhigt die neue Runde in der Verbandsliga planen.

Die Hoskins-Elf legte los wie die Feuerwehr. Stani Bergheim bediente in der ersten Minute Christian Essig, der das Leder jedoch zwei Meter über das Gehäuse bugsierte. Fünf Minuten später ist es wieder Essig, der am Pfullinger Torwart mit einem Freistoß aus rund 25 Metern scheitert. Eine klasse Aktion von VfL-Schlussmann Markus Hirlinger (6.). Aller guten Dinge sind drei: Nach einer starken Vorlage von Daniel Eisenbeiß wird Essigs Schuss in der Mitte soeben noch geblockt (9.). Doch auch die Pfullinger, die um ihre letzte Chance auf den Relegationsplatz gekämpft hatten, kamen gefährlich nach vorne. Patrick Weiland tauchte nach einem Querpass plötzlich frei vor Essingens Schlussmann Philipp Pless auf, drosch das Leder jedoch einen Meter über den Kasten (18.). Auf der anderen Seite bediente Daniel Serejo mit einem langen Ball Eisenbeiß, der aber mit seinem Flachschuss an Hirlinger scheitert (24.). Nach einem Fehler der Essinger im Mittelfeld wurde Matthias Dünkel mustergültig bedient, lief alleine auf Pless zu und ließ diesem keine Chance - 1:0 für die Gastgeber (25.).

Nur eine Minute später ist Pless dann in einer Eins-zu-Eins-Situation bärenstark zur Stelle. Das aber küsste die Essinger förmlich wach. Nach einem Freistoß von Essig klatschte Hirlinger nur ab, so dass der aufgerückte Essinger Kapitän Simon Köpf zum Ausgleich abstauben konnte (29.). Eisenbeiß war es dann, der das Spiel drehte. Über rechts drang er in den Strafraum ein, vernaschte zwei Abwehrspieler und schob ins kurze Eck zum 2:1 ein (37). Das zunächst beruhigende 3:1 erzielte Eiselt mit einem abgefälschten Freistoß aus etwa 22 Metern.(40.).

In der zweiten Halbzeit nutzten die Pfullinger einen schwerwiegenden Ballverlust von Atilla Acioglu. Patrick Weiland gelangte an den Ball und lupfte diesen über Pless zum 2:3-Anschlusstreffer in die Essinger Maschen (55.). Nur fünf Minuten wäre fast der alte Abstand wieder hergestellt gewesen. Nach einer Flanke von Bergheim köpfte Serejo jedoch nur vor den Innenpfosten. In der 67. Minute dann aber hatten die Essinger mächtig Dusel. Dominik Früh kam völlig freistehend im Strafraum an den Ball, schloss jedoch nicht ab, sondern legte quer. So konnten die Essinger den Ball noch klären. Nach einem Foul an Eiselt sah Florian Gekeler in der 81. Minute Gelb-Rot. Zwei Minuten vor dem Schlusspfiff dann der nächste Pfostentreffer. Essig zog ab, doch ein Treffer sollte noch fallen: Essig bediente Bergheim mit einem langen Ball, der umkurvte cool den Schlussmann und schob zum 4:2 ein (90.+2). (tsve)