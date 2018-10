Königsbronn (an) - Zum fünften und vorerst letzten Heimspiel in Folge erwartet die Handballer der HSG Oberkochen/Königsbronn an diesem Samstag (20 Uhr, Herwartsteinhalle) den 1. Heubacher Handballverein.

Die Gäste stehen derzeit auf dem letzten Tabellenplatz und sind neben Aufsteiger Aalen/Wasseralfingen das einzige Team ohne Punkte. Die Favoritenrolle liegt also klar auf Seiten der HSG.

Mit einem Sieg geht es erstmal in Richtung gesichertes Mittelfeld, bei einer Niederlage wieder eher ins hintere Tabellendrittel. Entsprechend fokussiert wurde unter der Woche trainiert und die bisherigen Spiele analysiert. Zuversichtlich stimmt dabei sicherlich die im bisherigen Saisonverlauf gezeigte Leistung in der Defensive. Auch bei der Niederlage gegen Tabellenführer Jahn Göppingen vor Wochenfrist fand die Abwehr ließ in Halbzeit eins lediglich zehn Gegentreffer zu.

Mit einer ähnlichen Leistung sollte gegen den HHV ein Heimsieg möglich sein, hierzu sollte der HSG-Angriff allerdings eine Schippe draufpacken. Vor allem die zu vielen technischen Fehler waren am vergangenen Wochenende Ausschlag gebend, dass sich Jahn Göppingen relativ souverän durchsetzen konnte.

Der HSG fehlen zwei wichtige Stützen im Angriff fehlen: Bei Kai-James Ludwig hat sich die Verletzung doch als sehr schwer herausgestellt. Er wird der HSG einige Monate fehlen. Rückraumshooter Eckardt plagen Probleme mit seiner Fußverletzung aus dem Göppingen-Spiel, sein Einsatz am Samstag ist zumindest fraglich.

Mit Rückkehrer Jonas Balle steht dem Trainerduo Stegmaier/Hoga allerdings wieder ein adäquater Ersatz zur Verfügung.