Emotionen aus Form und Farbe

In der Reihe „Einblicke“ ist in der Eingangshalle des Ost-alb-Klinikums Aalen eine neue Ausstellung mit Werken des Künstlers Gerhard Winkler zu sehen. Winkler studierte bei mehreren Kunstmalern verschiedene Maltechniken. Mit der Ausstellung im Ostalb-Klinikum möchte er „die Sprache der Kunst“ vermitteln.

Das bestimmende Element in den Arbeiten ist ohne Frage die Emotion zwischen der künstlerischen Umsetzung seiner Ideen, den Farben, seinen fantasievollen Formen und den Darstellungen von Gemütszuständen. Es ist gewollt, dass beim Betrachten die Bilder mit dem Betrachter kommunizieren, Gefühle herausfordern, die Farbigkeit und die dargestellten Tiefenwirkungen erfreuen.

Die Themen der Zeit, die den Künstler bewegen, setzt er bildlich um. Was die Natur schafft, stellt er unergründlich in schönen Dingen dar und zeigt damit die grenzenlose Schöpfung. Seine Mitmenschen in ihrer unerschöpflichen, äußerlichen sowie charakterlichen Vielfalt bieten ihm oft die Motive für ein neues Werk.

Getreu der Devise „Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“ möchte Winkler mittels nonverbaler Kommunikation über seine Werke Kontakt zu seinem Publikum aufnehmen. Hierfür verwendet er in seinen Bildmotiven Öl- oder/und Acrylfarben, in lasierenden Schichten, Spachtelmassen, Sand, Asche oder Kaffeesatz. „Ausdrucksstarke und zeitgenössische Themen spiegeln unsere Gegenwart sehr anschaulich wieder“, da ist sich der Künstler Gerhard Winkler sicher.