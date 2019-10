Emotionales Spiel und höchste Hürde

Beim 3:0 im Derby gegen Normannia Gmünd präsentierte sich Fußball-Verbandsligist TSV Essingen von seiner besten Seite. Gespannt hatte man dann auf den Folgeauftritt gewartet, der meist die höhere Hürde darstellt. Und auch beim VfL Pfullingen hat sich die Mannschaft von Beniamino Molinari mit 3:1 durchgesetzt. Mit diesen zwei Siegen in Serie nun empfängt man an diesem Samstag (14 Uhr) schließlich die höchste Hürde in dieser Saison: Tabellenführer TSG Backnang gibt sich die Ehre im Schönbrunnenstadion.

Für zwei Essinger ist dieses Duell aber nicht nur eine große sportliche Herausforderung. Beniamino Molinari hat die Backnanger erfolgreich trainiert, den Klassenerhalt in der Oberliga geschafft. Damals an seiner Seite war schon Frank Sigle als Sportlicher Leiter, der seit diesem Sommer die Geschicke beim TSV leitet. Es wird also auch eine Menge Emotion in diesem Duell vorhanden sein. Doch die wird zunächst beiseite geschoben werden müssen, denn sportlich spricht der kommende Gegner eine klare Sprache: Der Oberliga-Absteiger hat in den ersten elf Spielen satte neun Erfolge eingefahren, sich nur zweimal unentschieden getrennt und ist damit die einzige Mannschaft dieser Verbandsliga, die noch ungeschlagen ist. Letzteres soll sich natürlich aus Essinger Sicht nach dem kommenden Spieltag geändert haben. Darüber hinaus verfügt die TSG mit Mario Marinic auch über den gefährlichsten Angreifer in dieser Liga mit bereits zwölf erzielten Treffern. Zum Vergleich: Essingens Bester, Tamas Herbaly, kommt gerade einmal auf sechs.

Der TSV wird in diesem Duell mindestens wieder die Leistung aus der Partie gegen die Normannia benötigen, möchte man dem großen Favoriten beikommen. Dass dies aber möglich ist, das hat die Molinari-Elf schon häufiger bewiesen. Vor allem aber schaut man auf sein eigenes Spiel, konzentriert sich nicht so viel auf den Gegner, schließlich möchte man die derzeit 17 Punkte möglichst schnell möglichst weit nach oben schrauben und sich damit in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.