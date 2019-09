Emma Hahn feiert ihren 100. Geburtstag

Vor 100 Jahren, am 12. September 1919, ist Emma Hahn in Aalen geboren worden. Ihren 100. Geburtstag feierte sie im Pflegeheim Sankt Elisabeth im Kreise ihrer Familie, Freunde und zahlreicher Gäste. Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann überbrachte im Namen von Oberbürgermeister Thilo Rentschler die Glückwünsche der Stadtverwaltung Aalen. Er übergab eine Spende an den DRK-GlücksExpress. Das hatte sich die Jubilarin gewünscht. Der DRK-GlücksExpress erfüllt Herzenswünsche von schwerkranken Menschen in Form von Reisen zu deren Wunschzielen. Ehrmann überreichte außerdem die Glückwunsch-Urkunde des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

Als Kind wollte Emma Hahn unbedingt Ordensschwester werden. Jedoch musste sie aufgrund einer schweren Erkrankung früh aus dem Orden austreten. Nach der Hochzeit mit Otto Hahn am 9. August 1943 traf die Familie ein schwerer Schicksalsschlag. Einen Monat nach der Hochzeit erblindete ihr Ehemann im Krieg. Nach dem Tod ihres Mannes 1966 engagierte sie sich bis ins hohe Alter als Begleitperson für blinde und behinderte Menschen, war in der Nachbarschaftshilfe in Unterkochen tätig und absolvierte beim DRK Aalen eine Ausbildung zur Schwesternhelferin. Nach ihrem Abschluss arbeitete sie auf der Intensivstation in Aalen. Bis vor zehn Jahren war sie als Übungsleiterin im Seniorensport tätig. Nach einem Oberschenkelhalsbruch im Alter von 93 Jahren beschloss Emma Hahn auf eigenen Wunsch ins Altenheim zu ziehen. Mit Emma Hahn feierten ihre drei Kinder, die sieben Enkel sowie drei Urenkel.