Emil und Oskar beziehen Quartier auf Aufwindhof

Ruhe, Ausgeglichenheit und natürlich einen hohen Kuschelfaktor bieten die beiden neuen Bewohner des Aalener Aufwindhofs. Seit einigen Tagen gehören die beiden Alpakas Emil und sein kleiner Bruder Oskar zu den Therapietieren der Aalener Einrichtung, die sich der Kinder- und Jugendhilfe verschrieben hat. Alpakawerden aufgrund ihres freundlichen Wesens gerne in der tiergestützten Therapie eingesetzt.

Von diesen positiven Charaktereigenschaften konnte sich auch Norbert Seeliger, geschäftsführender Gesellschafter bei der Böhme & Weihs Systemtechnik GmbH & Co. KG, nun persönlich ein Bild machen. „In dem mittlerweile immer stressigeren Alltag von Kindern und unserer insgesamt sehr schnelllebigen Zeit strahlen diese Tiere wirklich eine positive Gelassenheit aus“, sagt der Geschäftsführer und ist überzeugt davon, dass die vorweihnachtliche Spende seiner Firma über insgesamt 2000 Euro beim Aufwindhof in besten Händen ist.

Das Aalener Unternehmen Böhme & Weihs, das seinen Firmensitz in Wuppertal hat, bietet seit 1985 Softwarelösungen für das Qualitäts- und Produktionsmanagement an und bewegt sich bei dem Thema „Tiergestützte Therapie“ auf nicht ganz unbekanntem Terrain. In der Vergangenheit unterstützte das Unternehmen bereits die Beschaffung eines Therapiepferdes und die Teilnahme an einer Delfintherapie.

Von Neuler ins Hirschbachtal

Neben Emil und Oskar, die bislang auf dem Alpakahof Hafner in Neuler-Schwenningen lebten, wurde die Spende seitens Böhme & Weihs noch für einen Packsattel für die Alpakas und eine ordentliche Futterration genutzt. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung von Böhme & Weihs“, sagt auch Gabi Rödel-Meiser, Leiterin des Aufwindhofs. Die Sozialpädagogin betont, dass die Tiere auf vielerlei Weise der Einrichtung hilfreich zur Seite stehen. „Dank der Alpakas ist es uns möglich die Kinder und Jugendlichen nicht nur mental, sondern auch physisch und psychisch zu stärken und dadurch auch die soziale Kompetenz zu festigen“, so Gabi Rödel-Meiser.

Wissenschaftlich ist bewiesen, dass Tiere eine sehr positive und gesundheitsförderliche Wirkung auf Menschen haben. Durch den Einsatz von Tieren gelingt es in vielen Fällen, die Konzentration der Kinder sowie deren sensomotorische Koordination zu verbessern. „Mit Emil und Oskar haben wir nun zwei neue Partner, die uns bei der pädagogischen Arbeit sehr helfen“, sagt Rödel-Meiser.