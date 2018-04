EM in Bopfingen: Selbstverteidigung in der Jahnhalle

Bopfingen erwartet an diesem Samstag ein Highlight der Kampfkunst. Die „International Protactics Federation e. V.“ (IPF) veranstaltet ihre erste Europameisterschaft in effektiver Selbstverteidigung in der Jahnhalle. Einer der Vorstände der IPF ist der Bopfinger, Michael Stahl, der gleichzeitig das 25-jährige Bestehen seiner Sportschule feiert.

1993 gründete er seine erste Sportschule. Im Laufe der letzten Jahre wurden viele neue Trainer ausgebildet, die sich im deutschsprachigen Raum selbständig gemacht haben und sogar weit über Deutschlands Grenzen hinaus in Italien, Indonesien und gerade auch in Bethlehem/Israel wurden Sportschulen gegründet. Stahl wurde auch als Promi-Bodyguard und Buchautor in den Medien bekannt und ist immer wieder in TV-Sendungen vertreten. Vermehrt stellt Stahl fest, dass immer mehr Menschen Opfer von Mobbing und Gewalt werden. So beginnt Gewalt (zum Beispiel Mobbing) nicht erst im Erwachsenen, sondern bereits im Kindergartenalter. Die Nachfrage nach Schulungen und Trainings nach dem Prinzip M.S.E (modern selfdefense education) stieg kontinuierlich.

Alleine konnte Stahl diese große Nachfrage nicht mehr bewältigen. Daher wurde Anfang 2017 unter dem Markennamen PROTACTICS® ein Internationaler Verband gegründet, der ein großes Netzwerk beherbergt. Psychologen, Pädagogen und Polizeibeamte wirken hier mit und bieten den Mitgliedern des Verbandes ihre Hilfe an. Hierbei begleitet den Verband ein zentrales Motto: „Jeder Mensch ist wertvoll. Nur wer das weiß, kann sich und andere verteidigen“.

Bei der Europameisterschaft treten Kämpfer in den Kategorien Kinder, Jugendliche und Erwachsene in einem Demonstrations-Wettbewerb gegeneinander an. Sie zeigen die Abwehr von Faustschlägen, Fußtritten, Stock- und Messerangriffen. Außerdem zeigen verschiedene Teams in Showkämpfen ihr Können und auch hier winken den Siegern Pokale. Im Rahmenprogramm können die Besucher an einem Torwandschießen mit Peter Neuer (Vater von Manuel Neuer), einem Boxtraining mit einem Schwergewichts-Boxprofi (Alexander Dimitrenko) teilnehmen, und auch die bekannten Sänger „fil_da_elephant“ und Thomas Stieben erleben.