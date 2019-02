Eltern-Kind-Zimmer für Notfälle

Mit dem neu eingerichteten Eltern-Kind-Zimmer in der Sparkassen-Hauptstelle Aalen will die Kreissparkasse Ostalb einen weiteren Schritt zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie umsetzen. Gleichzeitig soll dies ein zukunftsweisendes Zeichen für die Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Notsituationen sein.

Das Eltern-Kind-Zimmer befindet sich in einem Büroraum, der speziell von Mitarbeitern gebucht werden kann, die hinsichtlich der Betreuung ihres Kindes in einer Engpass- oder Notsituation sind. Es ist ein Angebot an Mitarbeiter, die ihre Tätigkeit grundsätzlich vorübergehend an einem anderen Arbeitsplatz als ihrem regulären ausüben können und dort selbst für die Betreuung ihrer Kinder sorgen.

Die Ausstattung eignet sich mit Bettchen, Sitzgruppe und Kinderschreibtisch für Kleinst- bis Schulkinder. Die freundliche Atmosphäre des hellen Raumes soll der Mutter oder dem Vater auch in Stresssituationen ein angenehmes Arbeiten ermöglichen.

Eine familienbewusste Personalpolitik sei dem größten Finanzdienstleister in der Region sehr wichtig, betont die Kreissparkasse. Zahlreiche familienfreundliche Maßnahmen würden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern daher seit Jahren angeboten.

Vorstandsvorsitzender Andreas Götz ist als zweifacher Vater durchaus mit dem Thema vertraut. Deshalb freute er sich auch, das neue Eltern-Kind-Zimmer zusammen mit der Auditorin Isabelle Kürschner von der berufundfamilie GmbH seiner Bestimmung übergeben zu können. Sparkassenmitarbeiterin Astrid Barth testete den Raum bereits erfolgreich zusammen mit ihrem Sohn Paul.