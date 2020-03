Ellwangerinnen verlieren auswärts den Faden

Die Oberliga-Volleyballerinnen des TSV Ellwangen mussten sich auswärts der direkten Konkurrenz TG Bad Waldsee mit 1:3 (25:20, 21:25, 22:25, 12:25) geschlagen geben. Nach gutem Start verloren sie vollständig den Faden.

Eigentlich schien alles klar zu Laufen für den TSV. Ein starker Start in die Partie, eine schnelle Führung und ein schneller erster Satzgewinn zeigten wo die Reise in der Eugen-Bolz Sporthalle in Bad Waldsee hingehen soll.

Druckvolle Angriffe auf die Position sechs brachten die Damen des TSV Punkt um Punkt dem Ziel Klassenerhalt näher. Jedoch stellte der Gegner in Mitten des zweiten Satzes sein Abwehrkonzept um, wodurch die hart angegriffenen Bälle gut abgewehrt wurden. Ellwangen verlor in diesem zweiten Satz das Konzept, das zu Beginn der Partie vielversprechend aussieht. Im weiteren Spielverlauf wurden die Virngrundladies zunehmen unsicherer und konnten die Bälle nicht zielsicher auf Waldseer Seite unterbringen.

Die TG Bad Waldsee kam ins Spiel und zog dann durch Außenangreiferin Laura Weber ein gekonntes Angriffsspiel durch. Lange Ballwechsel entschieden die Gastgeber für sich und gingen mit 2:1 in Sätzen in Führung.

Ein Aufbäumen auf Ellwanger Mannschaft war nicht mehr zu erkennen. Erst fehlte den Ellwangerinnen das Glück, nun kam auch noch Pech hinzu. Ein Auschlag landete als Netzroller direkt im Feld der Ellwanger und darauf folgte noch eine glücklose Auszeit. Danach war Schluss in Bad Waldsee.

Das Team von der Ostalb musste sich den klügeren Waldseerinnen geschlagen geben und verpasste somit die Chance auf den vorzeitigen Klassenerhalt. Jedoch hat das Team um Trainer Michael Mahler noch alle Möglichkeiten, wie bereits am kommenden Samstag in eigener Halle gegen den bereits als Meister feststehenden SV Fellbach mit Punkten den Klassenverbleib in der Oberliga fix zu machen.