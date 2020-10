Ellwangerinnen gelingt der Landesliga-Einstand

Die Virngrundladies des TSV Ellwangen starteten die Saison 2020/2021 eine Spielklasse tiefer. Trotz des erfolgreichen Klassenerhalts in der Volleyball-Oberliga, entschied sich das Team um Trainer Michael Mahler in der Landesliga aufzuschlagen.

Der Einstand ist geglückt und mit einem 3:0-Sieg (25:13, 25:13, 25:15) gegen den Aufsteiger SV 1845 Esslingen durchaus gelungen. Die Erfahrung aus den beiden Oberligajahren machte einen deutlichen Unterschied zu den Gastgeberinnen, warum dieser Sieg auch in der Höhe durchaus in Ordnung ging. Die Mannschaft wurde erstmals durch die neuen Spielerinnen Helena Wangler und Andrea Seckler unterstützt. Wangler überzeugte vor allem durch ihre Übersicht und konnte sich schnell ins Team einfügen.

Die Virngundladies nahmen nach dem ersten Spieltag drei Punkte vom Auswärtsspieltag mit und stehen damit oben in der Tabelle. Am Samstag, 24. Oktober, feiern die Ellwanger Damen den Heimspielauftakt in der Buchenberghalle Ellwangen gegen den TSV Kleinsachsenheim (14 Uhr) und den TSV Schmiden (15 Uhr).