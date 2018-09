Ellwangerinnen überrollen Sand

Die Fußball-B-Juniorinnen vom FC Ellwangen haben den Bundesliga-Nachwuchs des SC Sand mit 5:0 (2:0) überrollt und eroberten den zweiten Tabellenplatz in der Oberliga.

Die Ostalb-Mädchen waren von Anfang an hellwach, wodurch in der ersten Minute die erste Torchance durch Sarah Grimm entstand. Anschließend machten die Ellwangerinnen weiter Druck und spielten einige Torchancen heraus. Durch einen direkten Freistoß in der 14. Minute erzielte Anna Carola durch einen Schlenzer in die rechte obere Ecke das 1:0. Danach dominierte der FCE weiterhin das Spiel und so folgte in der 26. Minute das 2:0 durch Leonie Lechner. Damit endete die erste Halbzeit mit einem verdienten 2:0-Halbzeitstand.

Nach Wiederanpfiff kamen die Gäste aus Sand besser ins Spiel und bedrängten die Virngrund-Mädchen. Diese fingen sich aber schnell und antworteten mit einem Treffer in der 47. Minute. Carla Fürst schoss aufs Tor, scheiterte aber an der Torhüterin und Emilie Baier verwandelte den Abpraller zum 3:0. Man merkte den Ellwangerinnen den Spaß am Spiel an und Leonie Lechner traf abermals in der 66. Minute das Tor, indem sie von der 16-Meterlinie abzog. Im Anschluss drehte die U 17 aus dem Breisgau nochmals auf und brachte zwei Fernschüsse auf das Tor der Gastgeberinnen. Diese Offensive brachten die Ellwanger Mädchen schnell unter Kontrolle und Annika Meßner vollendete den Sieg des FCE mit einem Kopfballtor nach einem Freistoß von Leonie Lechner. Somit endete das Spiel mit 5:0. Mit nun sieben Punkten aus drei Spielen eroberten sich die Jagsttalerinnen Platz zwei in der Oberliga. Das nächste Spiel findet am Samstag, 6. Oktober in Fraundau/Göppingen statt.