Ellwanger Zweitliga-Reserve ist Meister

Die Virngrund Elks II gewinnen auch das zweite Spiel gegen die Heidenheim Heideköpfe 3 mit 12:1 und freuen sich somit über einen gelungenen Abschluss der Saison 2021. Viele Spieler der Baseballer des TSV Ellwangen spielten ihre erste aktive Saison mit den ersten Pflichtspielen.

Auch die zweiten Garde der Elks konnte beweisen, dass sie jederzeit gefährlich sein können. Direkt zu Beginn des Spiels startete die Punktejagd und sollte so schnell nicht aufhören. Besonders hervorzuheben ist dabei das zweite Inning – durch Basehits von Chris Thier, Ramona Reeb, Leopold Behr und Patrick Gröger wurde insgesamt sieben Mal gepunktet und so konnte schon ein ordentliches Polster auf die Heidenheimer aufgebaut werden. Maßgeblich am Sieg beteiligt waren auch die Mädels im Ellwanger Team, mit vier Frauen im Kader sind die Elks nämlich als absolutes Mixed-Team vor den zirka 40 Zuschauern an den Start gegangen. Eine davon, Theresa Pfisterer spielte erstmals auf der dritten Base und konnte auch gleich den ersten Ball zu ihr verwerten und ein Aus erzeugen. Später im Spiel sollte es Ramona Reeb sein, die gekonnt durch ein Flyout einen Heidenheimer Spieler vom punkten abhielt. Harte Kontakte in der Offensive machten auch den gegnerischen Pitchern das Leben schwer. So hatten es die zwei Behr-Brüder Emil und Leopold auf dem Pitchermound leicht, in Zusammenarbeit mit Pascal Handschuh als Catcher, das gegnerische Offensivspiel über weiteste Wege zu kontrollieren. Zwar wehrten sich die Heidenheimer noch einmal im siebten Inning, mehr sollte es aber nicht werden und das Spiel konnte bereits frühzeitig durch die Mercy-Rule beendet werden.

So freuen sich die Elks jetzt über eine gelungene Meisterschaft in der BW-Liga 1. Demnächst geht es mit der Neuauflage weiter. Wieder trifft Ellwangen auf Heidenheim – in der 2. Bundesliga. Dieses Mal ist es die erste Mannschaft der Elks gegen die zweite Mannschaft der Heideköpfe. Am 12. September geht es um 11.45 Uhr auf dem Hungerberg in Ellwangen los.