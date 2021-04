Ellwanger zurück im ADAC GT Masters

Der Ellwanger Florian Spengler greift nach einjähriger Pause wieder in das Renngeschehen in der Liga der Supersportwagen ein und nimmt seine nunmehr achte Saison in dieser Serie in Angriff. Dort zählt er mittlerweile zu den erfahrensten Fahrern, 2019 feierte er in Hockenheim sein 100. Startjubiläum in dieser wohl härtesten GT-Rennserie.

Seinen Audi R8 LMS teilt Florian Spengler 2021 mit dem Audi Sport-Fahrer Markus Winkelhock und möchte mit der Mannschaft um Teamchef Peter Schmidt und Denis Ferlemann als Team Car Collection Motorsport wieder ins Geschehen eingreifen. „Die Schwabenkonstellation mit Markus war eigentlich schon für letztes Jahr geplant, umso glücklicher bin ich, dass es für diese Saison nun klappt. Wir haben die Auszeit genutzt, uns intensiv vorbereitet und sind guter Dinge, so dass es von uns aus los gehen könnte. Natürlich bin ich nach unserer letztjährigen Pause wieder heiß auf Rennen fahren, ein Einsatz mit einem 997-CUP-Porsche im 24h-Rennen auf dem Nürburgring und dem Sieg dort in der SP7-Klasse war 2020 das einzige Rennerlebnis für mich. Schon deshalb kann ich die diesjährige GT-Masters Saison kaum erwarten. Durch eine Statusänderung bei der FIA darf ich nunmehr auch um die Trophy-Wertung fahren, um die wir ebenfalls kämpfen wollen“, so Florian Spengler.

Sein Teamkollege Markus Winkelhock bringt mit seiner langjährigen Rennerfahrung viel Know-how mit, auch er ist voll positiver Energie und ist gespannt auf die ersten Rennen: „Ich bin absolut happy, diese Saison im GT Masters zusammen mit Florian anzugreifen. Nicht nur fahrerisch, sondern auch menschlich bilden wir eine super Fahrerpaarung. Wir kennen beide den Audi R8 GT3 sehr gut, was schon mal beste Voraussetzungen sind. Mit Car Collection haben wir auch ein sehr erfahrenes Team, mit dem ich letztes Jahr beim 24h Rennen auf dem Nürburgring schon auf dem Podium stand.“

Dabei ist dem Team durchaus bewusst, dass Corona auch 2021 wieder zu Einschränkungen und Auflagen führen wird, dennoch hoffen alle Beteiligten sehr, im Sommer wieder Gäste und Partner an der Strecke begrüßen zu dürfen. Florian Spengler ist seinen langjährigen und neuen Partnern sehr dankbar und betont, dass es in dieser schwierigen Zeit nicht selbstverständlich sei, diese Art von Unterstützung zu bekommen.

So ist das Team Car Collection Motorsport startklar für das GT-Masters 2021 und freut sich schon auf die Testtage in Oschersleben am 20. und 21. April und auf das erste Rennwochenende vom 14. bis zum 16. Mai ebenfalls in Oschersleben.