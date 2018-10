Ellwanger Volleyballer feiern Derbysieg

Am zweiten Spieltag der Landesliga Nord siegten die Ellwanger Volleyballer gegen die SG MADS Ostalb II mit 3:1 (25:20, 25:16, 21:25, 27:25).

Mit Rückenwind des ersten Spieltags, indem die Virngrund-Recken zwei ungefährdete Siege einfuhren, startete man in das Lokalderby. Die Volleyballer um Trainer Jürgen Schwenk erwischten den besseren Start und zeigten ein attraktives Angriffsspiel. Nach einer guten Anfangsphase kamen auch die Aalener Mannschaft aus den Startlöchern, und konnten jedoch den guten Auftakt des TSV nicht kompensieren. Folgerichtig endete Satz eins mit 25:20.

Ein ähnlicher Verlauf zeichnete sich im zweiten Satz ab. Klares Spiel und eine stabile Annahme ermöglichten es Zuspieler Lenard Schwenk seine Angreifer gekonnt in Szene zu setzen. Noch deutlicher wurde deshalb der zweite Satz mit 25:16. Die Kämpferqualitäten setzte nun die Regionalligareserve aus Aalen an den Tag. Sichtlich von dem guten Ellwanger Spiel unbeeindruckt, blieben sie am Ball und setzten in mitten des dritten Satzes die Virngrund-Recken unter Druck. Gleichzeitig baute auch das Ellwanger Spiel ab, somit wurde der dritte Spielabschnitt hitziger mit dem besseren Ende für die Spielgemeinschaft und einem Satzergebnis von 21:25 für Aalen. Moral und Hartnäckigkeit bewies nun die Truppe aus Ellwangen.

Eigentlich zeichnete sich im vierten Satz, weiterer Tie-Break ab, eigentlich. Jedoch nach einem langen hin und her und einer hitzigen Derby-Stimmung vor rund 80 Zuschauern, setzte dann Mittelblocker Michael Mahler mit einem Ass den Schlusspunkt für den TSV. Mit dem vielumjubelten 27:25-Satzgewinn und automatischen 3:1-Derbyerfolg fuhren die TSV-Volleyballer weitere drei Punkte ein. In zwei Wochen treffen die Ellwanger dann den TV Hausen zum Spitzenspiel auswärts in Stuttgart.