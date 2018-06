Ellwanger U 17 vor erstem Endspiel

Die Mädchenfußballerinnen des FC Ellwangen als frischgebackener Verbandsstaffelmeister der U 17 Juniorinnen bestreiten ihr erstes Aufstiegsspiel für die Oberliga. Davor findet das Bezirkspokalendspiel der U 15 Juniorinnen im Ellwanger Waldstadion statt.

Die beiden Meister der Verbandsstaffel Nord und Süd spielen in einem Hin- und Rückspiel den Aufsteiger für die Oberliga aus. Das erste Aufstiegsspiel findet am Samstag um 15.30 Uhr im Ellwanger Waldstadion gegen den Verbandsstaffelmeister Süd, SV Unlingen statt - es spielt eine starke Abwehr (FCE) gegen einen guten Angriff (SVU). Vorab wird um 13.30 Uhr im Waldstadion das Bezirkspokalfinale der U 15 Juniorinnen im Ellwanger Waldstadion ausgetragen. Nach den Pokalsiegen in den Jahren 2016 und 2017 wollen die U 15 Juniorinnen des FCE zum dritten Mal hintereinander den Pokal an die Jagst holen. Gegner im Pokalspiel sind die Juniorinnen des TSV Hüttlingen.