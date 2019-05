Ellwanger U 17 auf Schützenhilfe angewiesen

Die Oberliga-U 17-Fußballerinnen des FC Ellwangen war top motiviert und startete dementsprechend stark in die erste Halbzeit. Der FCE trennte sich 2:2 (1:0) vom FFV Heidenheim.

So fiel schon in der fünften Minute das herausgespielte 1:0 für den FC Ellwangen durch einen tollen Pass von Jana Köder auf Annika Messner, die zum 1:0 verwandelte. Anschließend machten die Jagsttälerinnen weiter Druck und versuchten das wichtige 2:0 zu erzielen, scheiterten aber an der stark haltenden Torhüterin Heidenheims. So endeten die ersten 40 Minuten mit einer verdienten Führung der Heimmannschaft.

Am Anfang der zweiten Hälfte drehten die Mädchen aus Heidenheim richtig auf und drängten die Ellwangerinnen in ihre Hälfte, die aber alles versuchten die Führung zu halten. Jedoch machte der Sonntagsschuss von Nina Schirrotzki, die von 30 Metern abzog, in der 46. Minute die Abwehrarbeit zunichte.

Fünf Minuten später fiel bei einer Ecke das 1:2 für den FFV Heidenheim durch Deborah Selitaj. Danach versuchten die Jagsttälerinnen alles, um das Spiel wieder zu drehen, was in der 70. Minute durch einen Pass von Alina Buchstab auf Carla Fürst gelang, die gekonnt das Tor traf und mit dem 2:2 belohnt wurde. Da die Heimmannschaft jedoch einen Sieg brauchte warfen sie in den letzten zehn Minuten alles nach vorne, unterstützt von zahlreich jubelnden Fans. Jedoch scheiterten alle Bemühungen entweder an der Latte oder gingen knapp vorbei. Somit endete das Spiel nur mit einem Unentschieden, 2:2.

Nun müssen die Ellwanger Mädchen dem FV Löchgau bei den Aufstiegsspielen die Daumen drücken. Steigen die Löchgauer Mädels nämlich in die Bundesliga auf, besteht noch Hoffnung auf den Klassenverbleib unserer U 17 in der Oberliga.