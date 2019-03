Ellwanger Sparkassen-Lauf: Hinze und Eggel sind die Schnellsten

Das Wetter war eigentlich wie von der DJK-SG Ellwangen bestellt. Beim Ellwanger Sparkassenlauf in den Frühling sorgten perfekte Bedingungen für einen reibungslosen Ablauf. Nur Mitorganisator Ferdinand Saupp musste auf seine eigene Teilnahme am Fünf-Kilometer-Lauf verzichten. „Die Auswertungen der Schülerläufe hat etwas länger gedauert und die Zehn waren mir zu weit“, sagte Saupp mit einem Schmunzeln.

333 Läufer haben sich am vergangenen Samstag auf den Rundkurs durch den Ellwanger Galgenwald gemacht. „Es ist einfach eine tolle Strecke, die sehr fordernd ist und bei der man nicht nach der Uhr laufen kann“, sagte Ellwangens Oberbürgermeister Karl Hilsenbek über die anspruchsvolle Strecke. Die Teilnehmer des Hauptlaufes – darunter auch Hilsenbek – kamen gleich doppelt in deren Genuss, denn eine Runde entsprechen genau fünf Kilometer. Auf eben dieser kurzen Strecke durften sich Lukas Prokopavicius (Lithuanian triathlon, 16:32 Minuten) und Sabine Drössler (TV Steinheim, 22:23) über die Siegerehren freuen.

Bernd Ruf vom LAC Essingen reichte dieser Auftritt allerdings nicht und so ging er nach seinem zweiten Platz (17:58) über die kurze Distanz auch beim Hauptlauf an den Start.

Ruf gleich zweimal Zweiter

„Ich wollte eigentlich Marathon laufen, aber ich habe mich verletzt und nun habe ich meinen Fokus auf die Volksläufe über zehn Kilometer gelegt“, gab Ruf einen Einblick in seine Pläne für dieses Jahr. Seinen zweiten Auftritt in Ellwangen beendete er ebenfalls wieder auf Rang zwei (17:58), hinter David Hinze vom Ostalb-Gymnasium Bopfingen, der einen Start-Ziel-Sieg feierte (35:28).

„Der zweite Lauf war konstanter von der Geschwindigkeit und nicht so anstrengend wie der Lauf über die kurze Distanz“, analysierte Ruf im Ziel. Zufrieden zeigte sich auch Harald Friedrich (Team EnBW ODR) mit seiner Zeit von 38:23 (Sechster): „Es war fast schon zu warm, aber ich wollte unter 40 Minuten bleiben und jetzt bin ich deutlich darunter.“ Die schnellste Frau über die zehn Kilometer war Aline Eggel vom TSV Erbach in 45:35, diese konnte sich im Zielsprint gegen Gerlinde Herr von der DJK Schwäbisch Gmünd durchsetzen (45:36). Bei den Schülerläufen über die Distanz von einem Kilometer sprinteten Manuel Wörner (Jahrgang 2009, TSV Hüttlingen in 3:52) und Romy Brenner, Romy (2008, Mittelhofschule Ellwangen in 4:09) am Schnellsten.