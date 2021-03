Ellwanger Schüler hat die Nase vorn

Corona verändert nicht nur den Unterricht – auch die Wettbewerbe an den Schulen müssen neue Wege gehen. Die Teilnehmenden des diesjährigen Vorlesewettbewerbs haben einen Weg gefunden, um ihre Lesekünste einer Jury präsentieren zu können. Anstatt wie in den vergangenen Jahren in einem Klassenzimmer ausgewählte Texte vor Publikum und einer Jury vorzutragen, fand der Kreisentscheid in diesem Jahr per Video-Einreichung statt. So haben sechs Schulsieger aus dem Raum Aalen und acht Schulsieger aus dem Raum Schwäbisch Gmünd und ihren Vorlesebeitrag bis Mitte Februar aufgezeichnet und über das Video-Portal des Wettbewerbs hochgeladen.

Die Leseleistung wurde durch das neue Format keinesfalls geschmälert. Alle Teilnehmenden lasen in ihren eingereichten Videos auf einem hohen Niveau und machten es den Jurymitgliedern schwer, die verdienten Sieger zu küren. Am Ende überzeugten Luca Stelzer (Hariolf-Gymnasium Ellwangen) und Zoe Zahoransky (Hans-Baldung-Gymnasium Schwäbisch Gmünd) die fünf Jurymitglieder Claudia Bläse, Martina Lietze (Buchhandlung Osiander), Hermine Nowottnick (Bildungsbüro des Landratsamts), Sarah Ripp (Stadtbibliothek Aalen) und Hans-Dieter Visser (ehemaliger Schulleiter der Mittelhofschule Ellwangen). Den Gewinnern wurde in einer kleinen Runde im Landratsamt mit Landrat Bläse gratuliert und die Siegerurkunden überreicht. Ihre Vorlese-Reise geht nun ab März bei den Bezirksentscheiden weiter, die ebenfalls in einem digitalen Rahmen stattfinden werden. Die Jurymitglieder sind sich einig, dass Zoe Zahoransky und Luca Stelzer auch in der nächsten Runde wieder viele Zuhörer begeistern werden.

Die sechs Schulsieger des Kreisentscheids I sind Chiara Billiani (Schubarth-Gymnasium Aalen), Jakob Grimm (Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkochen), Amelie Neißner (Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen), Luca Stelzer (Hariolf-Gymnasium Ellwangen), David Wiedler (Härtsfeld-Schule Neresheim) und Johanna Wiest (Benedikt Maria Werkmeister Gymnasium Oberkochen) Die acht Schulsieger des Kreisentscheids II sind Kira Gaiser (Rosenstein Gymnasium Heubach), Linda Markovic (Hornbergschule Mutlangen), Johanna Prietz (Scheffold-Gymnasium Schwäbisch Gmünd), Julia Schamow (Franziskus-Gymnasium Mutlangen), Selina Stechbart (Friedrich-von-Keller-Schule Abtsgmünd), Nathan Thomas (Parler-Gymnasium Schwäbisch Gmünd), Zoe Worbis (Sankt- Jakobus-Gymnasium Abtsgmünd) und Zoe Zahoransky (Hans-Baldung-Gymnasium Schwäbisch Gmünd).