Ellwanger Revanche ohne Spektakel

Mit einem imposanten 3:0 (25:21, 25:19, 25:14) verteidigen die Oberliga-Volleyballer des TSV Ellwangen weiter ihren zweiten Platz gegen den VfB Ulm (3.). An ihrem Saisonziel ändert sich deshalb aber noch lange nichts.

Ungewohnt war der Anblick für die Zuschauer. Keine Tribüne, keine Kantine mit Essensbereich. Das mindert jedoch nicht das Spektakel, das die Volleyballer nun in der Rundsporthalle abbrannten. Ellwangen ist zu Hause unbesiegbar, schaut man auf die Heimbilanz in der Oberliga Württemberg. Auch im neuen Jahr sind sie nach sechs Spielen ohne Punktverlust zu Hause ungeschlagen.

Motiviert starten die Mannen um Trainer Jürgen Schwenk in die Partie. Nah am Spielfeldrand peitschten die Zuschauer das Team nach vorne. Ein aktiver Block, vor allem auf den Außenpositionen forderte Trainer Schwenk. Dies wurde stark umgesetzt und das Blockabwehrkonzept geht voll auf. Blockpunkt um Blockpunkt erkämpften sich die Ellwanger. In der Feldabwehr wurde manch totgeglaubter Ball herausgekratzt, was schlussendlich den Unterschied gegen den VfB Ulm machte. Zu 21 und zu 19 wurden die ersten beiden Sätze gewonnen. Trotz einiger Wechsel zeigte sich, der Ellwanger Kader ist über das ganze Spiel sehr konstant. Egal wer das Spielfeld schmückt, die Partie lief wie am Schnürchen was der dritte Satz mit 25:14 eindrucksvoll zeigte.

Recken setzen sich ab

Die Revanche war also geglückt. Der Abstand zum dritten Tabellenplatz beträgt vier Punkte. Die Virngrundrecken setzen sich weiter ab, dennoch heißt das Ziel der Klassenerhalt. Die Erfahrung aus dem ersten Oberligajahr vor zwei Jahren zeigte, dass Nachlässigkeiten in der Liga hart bestraft werden und so fahren die Ellwanger mit viel Selbstvertrauen zum MTV Ludwigsburg 2, einem alten Bekannten. Ein Treffen unter Freunden, das eine gesunde Rivalität in sich birkt indem die Virngrundrecken ihr ganzes Können unter Beweis stellen wollen.