Ellwanger Motorsportler: „Das ist ja auch der Reiz“

Die Rennsportsaison in der ADAC GT Masters Serie geht am Wochenende mit den letzten beiden Läufen auf dem Sachsenring zu Ende. Beim vorangegangenen Rennen auf dem Hockenheimring konnte der Ellwanger Florian Spengler (31) seinen 100. Start in dieser Serie feiern. Ein Grund, ihn zur laufenden Saison zu befragen. Das Interview führte Roland Hasenmueller.

Herr Spengler, mit 100 Starts in einer der härtesten und umkämpftesten GT Sportwagen Serie zählen Sie mittlerweile zu den erfahrenen Piloten. Wie lief denn Ihre siebte Saison in dieser Rennklasse?

Ja zunächst bin ich doch sehr überrascht, dass es schon einhundert Starts in dieser Serie sind. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Hart und umkämpft und mit unglaublich geringen Abständen zwischen den einzelnen Rängen ist es auch in diesem Jahr, das für uns ganz verheißungsvoll begonnen hat. Im ersten Rennen haben wir mit Rang elf schon an den Top-Ten Plätzen gekratzt und erste Punkte für unser Team eingefahren, da es in dieser Saison Punkte bis Platz 15 gibt.

Team ist ein gutes Stichwort: Sie treten ja im zweiten Jahr mit eigenem Team und Fahrzeug an. Gibt es da Unterschiede zu früher?

Ja, durchaus. Man hat mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten, ist dadurch mehr in Entscheidungen involviert, man trägt aber auch mehr Verantwortung und muss sich um mehr Dinge kümmern als nur ums Fahren. Unter dem Strich ist es für uns aber eine positive Entwicklung.

Ging es für Sie mit guten Ergebnissen weiter? Wie war der weitere Saisonverlauf?

Ja, zunächst ging es auch in Most richtig gut weiter mit Platz sieben im ersten Lauf. Da waren wir richtig gut bei den Top-Teams dabei und auch im zweiten Lauf gab es nochmals Punkte mit Rang 14. Dann kam aber unsere große Pechsträhne, die uns vom Red Bull Ring über Zandvoort, Nürburgring bis nach Hockenheim verfolgt hat. Im zweiten Lauf auf dem Red Bull Ring mussten wir einen Totalschaden unseres Rennfahrzeugs hinnehmen, weil ich gleich in der ersten Kurve von zwei Kontrahenten so in die Zange genommen wurde, dass es zum unausweichlichen Crash kam. In Zandvoort war gleich in der ersten Runde nach einem Reifenplatzer Schluss und auch im zweiten Lauf haben wir dort nach einem Rempler letztlich nur noch Platz 18 retten können.

Zwischenfrage: Man hat den Eindruck, dass Sie und Ihr italienischer Fahrerkollege Mattia Drudi ein ganz harmonisches Duo auf diesem Fahrzeug bilden?

Der Eindruck täuscht nicht. Wir ergänzen uns beim Setup ganz gut und denken da in die gleiche Richtung. Wobei die reine Nettofahrzeit an einem Rennwochenende unter zwei Stunden pro Fahrer liegt und das inklusive der beiden Rennläufe. Da bleibt für Abstimmung nicht viel Zeit übrig. Wir sind ein ganz gutes Fahrerduo. Mit dem Pech, das wir beide bis jetzt hatten, ging es aber munter weiter. Auf dem Nürburgring mussten wir im ersten Lauf wegen eines minimal zu schnellen Boxenstopps eine Durchfahrtsstrafe hinnehmen, dadurch war nur Rang 27 möglich. Im zweiten Lauf ergatterten wir wenigstens wieder einen Punkt auf Platz 15.

Und dann kam quasi Ihr Jubiläumslauf mit dem 100. Start in der GT Masters Serie. Erzählen Sie doch mal.

Das ist schnell erzählt – Ausfall in der ersten Runde. Unverschuldet, denn mich hat ein Mitbewerber aufs Korn genommen. Obendrein war das auch noch doppelt Pech, denn zuvor gab es eine große Karambolage mit mehreren Fahrzeugen in einer großen Staubwolke, in der man nichts mehr sehen konnte. Da bin ich noch heil durchgekommen und in dem Moment, als das Rennen mit roter Flagge eigentlich schon gestoppt war, hat mich nach der nächsten Kurve noch ein Fahrzeug vorne links gerammt, dadurch ist die Radaufhängung abgebrochen und es war mal wieder Schluss für uns. Im zweiten Lauf war Mattia der Startfahrer. Er hatte sich schon ganz gut positioniert, lag auf Rang 14 mit durchaus Zug nach vorne, als er umgedreht wurde und bis auf den 25. Rang zurückfiel. Mehr als Platz 20 war dann nicht mehr drin.

Es geht doch ohnehin schon sehr knapp her in dieser Serie, auch wenn nichts schief geht. Die Zeitabstände sind ja unglaublich eng. Wie erleben Sie das?

Das ist ja auch der Reiz und das Salz in der Suppe in dieser Serie. Ich glaube da geht es mit am engsten zu, wenn man die ganzen anderen Rennserien im Vergleich sieht. Jetzt auf dem Hockenheimring war in einem Zeittraining der Abstand von Platz eins bis Rang zehn 0,3 Sekunden und es lagen dann schließlich 23 Autos innerhalb einer Sekunde.

Haben Sie noch Spaß am Rennfahren trotz des Pechs?

Ja natürlich ist die Stimmung nicht die beste, wenn nach wenigen Runden oder Kurven schon wieder Schluss ist. Dennoch macht es mir immer noch Spaß, mich mit den besten GT-Fahrern zu messen. Die meisten meiner Kollegen sitzen jedes Wochenende, zum Teil als Werksfahrer, in irgendeiner der weltweiten GT Rennklassen in einem Rennfahrzeug. Von mir kann ich sagen, dass ich als nunmehr zweifacher Familienvater die Prioritäten hier gerne etwas anders setze. Die Familie ist für mich das Wichtigste. Geschäftlich bin ich in die Leitung unserer Firma voll integriert, auch das kostet Energie und Zeit. So bleibt mir außerhalb der eigentlichen Rennwochenenden keine Möglichkeit, mich zusätzlich im Rennsport zu betätigen. Ich bin da wirklich einer der wenigen Amateure. Unter diesem Aspekt kann ich ganz gut mithalten und daraus ziehe ich für mich selbst meine weiterhin positive Einstellung.

Man sieht Sie also weiterhin in dieser Serie?

Zunächst mal hoffe ich, dass wir am kommenden Wochenende auf dem Sachsenring einen guten und versöhnlichen Abschluss der diesjährigen Saison hinbekommen. Ja und im nächsten Jahr möchte ich durchaus wieder dabei sein.