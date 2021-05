Ellwanger mit Ex-Formel 1-Piloten unterwegs

Nach einjähriger Pause ist Florian Spengler wieder zurück in der ADAC GT Masters Rennserie, die in Oschersleben mit den ersten beiden Läufen in die neue Saison startete. Mit seinem neuen Fahrerkollegen, dem Ex-Formel 1-Piloten Markus Winkelhock, hat der Ellwanger einen der Erfahrensten an seiner Seite.

Schon bei den Vorsaisontests hat sich gezeigt, dass beide sehr gut zusammenarbeiten und das Auto in die richtige Richtung weiterbringen können. „Wir arbeiten mit unserer Schwabenpower prima zusammen und verstehen uns sehr gut. Auch unsere Ingenieure und Mechaniker sind super motiviert, es macht richtig Spaß in unserem Team Car Collection Motorsport zu arbeiten. Als Nichtprofi kann ich in dieser Saison nicht nur um die Gesamtwertung fahren, sondern zusätzlich auch noch um Punkte in der Trophy-Wertung,“ so Florian Spengler begeistert.

Das Team nimmt mit nur einem Auto am Wettbewerb teil, einerseits vielleicht ein Nachteil, wenn es um möglichst viel Dateninput und Rückmeldung auf der Strecke geht, andererseits liegt die volle Konzentration auf diesem einen Fahrzeug. „Mit meinem Qualy bin ich sehr zufrieden, auch wenn es das Ergebnis nicht unbedingt widerspiegelt. Ich konnte mich Runde für Runde steigern, bin dann leider durch die rote Flagge gehindert worden, nochmal eine schnelle Runde nachzulegen. Der erste Sektor ging jedoch schon mit einer deutlichen Zeitverbesserung in die richtige Richtung. Da wäre eine noch bessere Rundenzeit herausgekommen.“

Das Samstags-Rennen verlief unspektakulär. Spengler konnte sich am Start gleich um ein paar Plätze verbessern, hatte zunächst große Schwierigkeiten mit dem Gripp an der Vorderachse, er musste nach hinten stark blocken und um seine Position kämpfen, konnte sie aber dennoch verteidigen und übergab den Audi R8 GT3 beim Fahrerwechsel an Markus Winkelhock. Dieser konnte sich im Verlauf noch um ein paar Plätze verbessern und so den Sieg in der Trophy-Wertung sichern.

Im zweiten Zeittraining konnte Markus Winkelhock einen sensationellen 5. Platz herausfahren, natürlich eine top Ausgangsposition für das Sonntagsrennen. Kurz vor dem Start gab es einen starken Regenschauer, wodurch es im Feld der 27 Fahrzeuge hektisch wurde. Nachdem alle von Slicks auf Regenreifen gewechselt hatten, ging es nach zwei Einführungsrunden los. Gleich nach der ersten Kurve kam es dann zu einem ersten Kontakt mit einem Mitbewerber, in Kurve 3 war auch schon endgültig Schluss. Markus Winkelhock dazu: „Unser Audi wurde hier von einem Lamborghini berührt, es kam zu einem weiteren Kontakt mit einer gegnerischen Corvette, die sich darauf eindrehte und mich nach links in die Leitplanken mitgerissen hat.“

„Somit war unser Rennsonntag frühzeitig beendet. Trotz allem nehmen wir viel Positives mit zum Red Bull Ring in vier Wochen. Platz eins in der Trophywertung ist doch auch schon etwas. Wir alle hoffen, dass dann Zuschauer erlaubt sind und wir unsere Fans, Freunde und Partner an dieser großartigen Strecke begrüßen dürfen“ so Florian Spenglers Fazit.