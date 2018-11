Ellwanger Mädchen nicht zu stoppen

Die U 13 und U 15 Juniorinnen des FC Ellwangen sind im Gleichschritt ins Finale der WFV-Hallenmeisterschaft marschiert. Die Mädchen aus der Talentschmiede aus dem Virngrund qualifizierten sich jeweils als Gruppenerster für das württembergische Hallenfinale am Sonntag in Ebhausen bei Calw. Den Anfang machten am vergangenen Sonntag die jüngsten Mädchen des FCE und zogen zum dritten Mal hintereinander ins württembergische Landesfinale ein.

In der Zwischenrunde, die in Haigerloch ausgetragen wurde, blieben die Jagsttaler Talente ungeschlagen bei vier Siegen und einem Unentschieden und einem Torverhältnis von 8:1.

Am Nachmittag zog die U 15 nach. Die Zwischenrunde in der Gruppe 1 wurde in Ochsenhausen ausgetragen. Mit drei Siegen und zwei Unentschieden und einem Torverhältnis von 6:1 belegten die Ellwanger Talente Platz eins in der Zwischenrunde. Beide Teams des FCE gehören nun in dieser erfolgreichen Hallenrunde zu den besten acht Mannschaften in Württemberg.