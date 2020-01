Ellwanger lassen Federn

Ellwangen (an) - Die Oberliga-Volleyballer aus Ellwangen büßten beim MTV Ludwigsburg zwei Punkte ein, verbleiben aber dennoch auf dem Relegationsrang. Unterlegen beim Rivalen nimmt man aus Sicht der Virngrundrecken den Punkt trotzdem gerne mit.

Eine vielversprechende Partie stand für das Ellwanger Flaggschiff an. Waren es doch hochemotionale Duelle gegen den MTV Ludwigsburg. Besonders die Tie-Break-Schlacht zum Aufstieg in die Oberliga vor drei Jahren kommt sofort ins Gedächtnis. Wieder auf dem Relegationsrang rangierten die Ellwanger, jedoch eine Spielklasse weiter oben. Dort verweilen die Ludwigsburger seit eben diesem Duell. Diese haben sich in der Oberliga stabilisiert, was die Ellwanger noch schaffen möchten.

TSV-Trainer Jürgen Schwenk musste am Samstag auf seine beiden Außenangreifer Tom Wenczel und Julius Gaugler verzichten, da beide krankheitsbedingt ausgefallen sind. Kurzerhand wurde Jannis Hirschmiller ins Ellwanger Aufgebot beordert. Mit druckvollen Aufschlägen setzten die Gastgeber den TSV unter Druck. Der erste Satz ging an die Ludwigsburger, Satz zwei und drei an Ellwangen, der vierte Satz dann wieder an die Hausherren. 2:2 in Sätzen – der Entscheidungssatz muss her.

Niederlage kein Beinbruch

Hier spielten die Barockstädter ihre Aufschläge gekonnt aus und zeigten, warum sie als gefährliches Mittelfeldteam der Oberliga einzuschätzen sind. Sie zogen ihr Spiel durch und der TSV kann nur bedingt mithalten. Das Endresultat von 15:11 und somit 3:2 für den MTV Ludwigsburg war für die Ellwanger kein Beinbruch.