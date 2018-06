Auch in diesem Jahr luden die Ellwanger Golfer wieder zum traditionsreichen Virngrund-Cup auf Hochstatt. 60 Teilnehmer gingen an den Start. Bevor die Sponsoren einluden, wurden die Sieger des Tages geehrt, die sich über hochwertige Preise, ebenfalls gestiftet von den Sponsoren, freuen konnten. Diese überreichten Fritz Seifert im Namen der Ellwanger Golffreunde und Spielführer Michael Murgul im Rahmen der Siegerehrung an die glücklichen Gewinner.

Die besten Ergebnisse des Tages gelangen Henrik Schenk mit 35 Bruttopunkten sowie Karoline Anna Pitz, die mit 30 Bruttopunkten ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigte. Die Nettoklasse A entschied Michael Murgul mit 40 Nettopunkten für sich, gefolgt von Maximilian Stade und Dominik Ulrich mit 38 beziehungsweise 37 Nettopunkten.

Christian Walz siegte mit 41 Punkten in der Klasse B vor Lea Gerlach (37 Punkte) und Friedrich Winger (37 Punkte). Den ersten Platz in der Nettoklasse C sicherte sich Astrid Dehoust (43 Nettopunkte) vor Heinrich Breier und Christian Pilgermayer (beide 36 Punkte). Die Sonderpreise Nearest to the Pin und Longest Drive gewannen Karl-Heinz Pitz sowie Dominik Ulrich und Birgit Ickas.