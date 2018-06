Ellwanger Frauen melden sich zurück

Die Ellwanger Frauen haben ihren kleinen negativen Lauf beendet. Gegen Deizisau gewinnt die Mannschaft von Katja Illenberger in der Regionenliga mit 4:1. In der Qualistaffel gewinnt Mögglingen gegen Hüttlingen.

TSV Deizisau - FC Ellwangen 1:4 (1:1). Tore: 1:0 (5. Minute), 1:1 Jana Linke (39.), 1:2 Ricarda Flämig (65.), 1:3 Jasmin Fürst (79.), 1:4 Jule Buhl (87.).

Auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Deizisau war Wiedergutmachung für den jüngst schwachen Auftritt gegen Jebenhausen/Bezgenriet angesagt. Doch nach einer missglückten Abwehraktion gingen die Gastgeber bereits nach fünf Minuten in Führung.

Die Ellwangerinnen steckten zu keinem Zeitpunkt auf und kamen durch die eingewechselte Jana Linke nach einem Einwurf kurz vor der Pause zum Ausgleich. Die Truppe von Trainer Katja Illenberger zeigte eine couragierte und geschlossene Mannschaftsleistung und wurde für ihr offensives und druckvolles Spiel in der 75. Minute nach einem schönen Angriff über Lea-Marie Ocker und Ricarda Flämig belohnt, ehe die Youngsters Jasmin Fürst und Jule Buhl alles klar machten.

TSV Hüttlingen - FC Stern Mögglingen 0:1 (0:0). Tore: 0:1 Julia Köpf (72.).

Mögglingen tat sich zu Beginn auf dem hohen Rasen etwas schwer, kam dann aber immer besser ins Spiel und dominierte die erste Hälfte klar. Wieder konnten die guten Torchancen nicht genutzt werden. Nach der Halbzeit wurde es kämpferischer und die Partie ausgeglichener. Mögglingen erzielte dann das 1:0. Trotz zweier Aluminiumtreffer, gelang Hüttlingen kein Tor mehr und Mögglingen gewann.

FC Alfdorf - SGM Ruppertshofen II /Herlikofen 4:1. Tore: 1:0 Celine Rau (22.), 1:1 Sophia Möhler (52.), 2:1 Franziska Graser (56.Min), 3:1 Franziska Graser (65.Min), 4:1 Saskia Eisinger (72.Min).

Beim erneuten Spiel wie am vergangenen Mittwoch im Pokal gegen die SGM Ruppertshofen II/Herlikofen konnten die Alfdorfer Damen dieses Mal früh den ersten Treffer auf Seiten der Heimmannschaft in der 22. Minute durch Stürmerin Celine Rau für sich entscheiden.

Nach der Halbzeit konnten die Gäste die Unsicherheit ausnutzen und trafen in der 52. Minute zum Ausgleich. Durch einen Doppelpack im ersten Pflichtspiel von Franziska Graser aus der eigenen Jugend konnte in Minute 56' und 65' auf 3:1 erhöht werden. Der FCA spielte danach befreiter auf und durch einige schöne Spielzüge erzielte Saskia Eisinger in der 72. Minute den letzten Treffer zum Endstand von 4:1.

FC Eschach – FC Härtsfeld 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Woerner (35.), 0:2 Woerner (90.).

Der FC Eschach startete von der ersten Sekunde konzetriert und motiviert in die Partie. In einem offenen Schlagabtausch gelang es den Gästen die Chancen besser zu verwerten und so mit 0:1 in Führung zu gehen. Der FC Eschach kämpfte weiter und holte nochmal alles aus sich raus, doch der Ausgleich gelang ihnen leider nicht. In einem spannenden und ausgeglichenen Spiel musste sich der FC Eschach mit einem 0:2 geschlagen geben.

TV Steinheims - FFV Heidenheim II 3:1 (2:0). Tore:1:0 Nadine Singer (34.), 2:0 Aynur Demir (39.), 2:1 Laura Flachmüller (49.), 3:1 Aynur Demir (88.).

Die TV Steinheimer Damen gingen nach der vergangenen Niederlage in Sontheim positiv in das Spiel gegen die junge Mannschaft des FFV Heidenheims. So kam es gleich in der ersten Spielminute zu einer Torchance durch Lene Heilig, die leider erfolglos blieb.

Doch der TV Steinheim blieb weiterhin kämpferisch und belohnte sich somit in der 34. Minute durch Nadine Singer mit dem Führungstreffer. Nur kurz darauf köpfte Aynur Demir, durch eine souveräne Flanke von Heilig, den Ball ins Tor und erhöhte auf 2:0. In der 2. Halbzeit nutzte der FFV eine unkonzentrierte Phase des TV Steinheims und schoss das 2:1.

Beide Mannschaften zeigten sich fest entschlossen, sodass es sich zu einem hart erkämpften Spiel entwickelte. Kurz vor Ende der Partie erlöste letztendlich Demir mit einem gekonnten Dribbling den TV Steinheim und erzielte das 3:1. In der nächsten Woche spielt der TV Steinheim bereits am Samstag gegen den SV Eintracht Kirchheim.

TSG Hofherrnweiler- Unterrombach – FV Sontheim 3:4 (2:3). Tore: 0:1 Nieß (5.), 0:2 Nieß 1:2 (12.), Patzke 1:3 (24.), Straub 2:3 (27.), Hofrath 2:4 (30.), 3:4 D.Dambacher (83.) . Der erstplatzierte Gast aus Sontheim ging schnell mit zwei Toren in Führung doch die Heimischen Frauen gaben nie auf und kamen immer wieder zurück und es blieb bis zum Schluss spannend doch der Ausgleich wollte nicht fallen.