Ellwanger Frauen haben die Tabellenführung doppelt im Visier

Es ist schon mehr als beeindruckend, wie sich in Ellwangen der Frauenfußball in den vergangenen Jahren zum Flaggschiff an der Jagst entwickelt hat. Während die Männer des FCE seit Jahren von Höherem träumen und aktuell in der A-Liga Punkte sammeln, haben das die Frauen spätestens mit dem Aufstieg in die Landesliga längst erreicht – und es muss dort noch nicht Schluss sein. Gleiches gilt für die Reserve des FCE in der Bezirksliga.

Trainer gibt Lob weiter

Wulf Saur und sein Team leisten herausragende Arbeit und das sicherlich nicht erst seit dieser Runde. Lob möchte er dafür nicht: „Das gebührt anderen im Verein.“ Zum Beispiel etwa denen, die sich den Bambinis annehmen und diese für den „Fußball begeistern“. Dennoch freut sich Saur „natürlich“ über die „schöne Momentaufnahme“. Nach fünf absolvierten Spielen als Aufsteiger stehen die Fußballerinnen aus Ellwangen auf dem zweiten Rang der Landesliga I und haben gegenüber dem um einen Punkt besser und einen Rang weiter oben platzierten Gröningen-Satteldorf ein Spiel weniger gespielt. 13 Punkte und ein Torverhältnis von 16:6 lassen die Fans des Ellwanger Frauenfußballs längst von mehr als dem vor der Runde anvisierten Klassenerhalt träumen.

35 Punkte sollten reichen

„Wir sind froh, dass wir die 13 Punkte haben und sind nicht blauäugig“, zeigt sich Saur geerdet und hat die 35 Punkte im Visier. Die haben in der vergangenen Saison in der Landesliga für den Klassenerhalt gereicht. „Da haben wir jetzt schon einen Teil geschafft. Die 35 Punkte sind nach wie vor unser Ziel“, schiebt er nach. Das Selbstvertrauen der Schützlinge von Saur ist groß und das längst nicht erst seit dem 5:2-Erfolg im vergangenen Spiel gegen den TSV Langenbeutingen. „Die Mädels trainieren gut und wir haben zudem eine gute Vorbereitung absolviert. Natürlich genießen wir den aktuellen Tabellenstand.“ Nun wartet an diesem Sonntag (13 Uhr) der Tabellenerste im heimischen Waldstadion auf das Team von Saur und auch hier scheint in dieser bestechenden Form ein Erfolg nicht ausgeschlossen zu sein. „Wir wollen auch dieses Spiel gewinnen“, stellt Saur klar.

Torgarantin heißt Jana Ebert

Von Vorteil ist dabei sicherlich auch die starke Torquote von Jana Ebert, die bereits sieben Treffer beisteuern konnte. Das bedeutet abermals den zweiten Platz für Ellwangens Torjägerin hinter der Acht-Tore-Frau Sabrina Mulke vom TV Jebenhausen. Mit einem Erfolg gegen den Tabellenersten könnten die Ellwangerinnen den perfekten Saisonstart krönen und weiter Werbung für den Frauenfußball in Ellwangen betreiben. „Wir hoffen natürlich auf zahlreiche Zuschauer, die uns unterstützen.“

Ellwangen II ebenfalls Zweiter

Ähnlich erfolgreich ist die Mannschaft von Trainerin Melina Riek in der Bezirksliga unterwegs. Auch dort spielt der FCE oben mit, steht auf dem zweiten Tabellenplatz und hat am Wochenende ein Spitzenspiel gegen den Tabellenersten vor der Nase. „Das ist schon selten und dann noch in einem Heimspiel“, sagt Saur über die Chance für beide Ellwanger Teams, mit einem Erfolg auf den ersten Platz der jeweiligen Liga zu klettern. Der RSV Hohenmemmingen hat zwei Zähler mehr auf der Habenseite und reist mit vier Siegen und einem Torverhältnis von 19:6 in den Virngrund (Sonntag, 11 Uhr). Ellwangen II mit einem Torverhältnis von 15:2 musste zuletzt gegen den TV Steinheim beim 1:1 erstmals Punkte abgeben. Besonders treffsicher zeigt sich bislang Ellwangens Charlotte Salzer mit sechs Treffern. „Man darf nicht außer Acht lassen, dass die Zweite zuletzt gegen Mannschaften gespielt hat, die nicht ganz vorne in der Tabelle zu erwarten sind“, bremst Saur die Euphorie etwas. Natürlich aber würde man sich in Ellwangen freuen, wenn die Zweite irgendwann einmal in der Regionenliga an den Start gehen würde. „Das ist Zukunftsmusik“, so Saur. Die Chance auf die Tabellenführung für Ellwangen I und II indessen ist komplett real. Momentaufnahme hin oder her.