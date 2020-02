Ellwanger Fortschritte in Tuttlingen

Kürzlich fand das 17. Internationale Tuttlinger Turnier statt, bei dem die Taekwondo-Sportler der DJK-Ellwangen mit von der Partie waren. Bernhard Güntner war mit einigen seiner Nachwuchstalente dort, um sich mit Kämpfern aus ganz verschiedenen Nationen zu messen. Alle vier machten ihre Sache sehr gut und der Coach konnte gute Fortschritte zu vorangegangenen Turnieren erkennen. Maximilian Binder (Jugend C bis 28 kg) konnte sich zu den Kämpfen in den Vorturnieren deutlich verbessern, war aber nach der ersten Begegnung, nach einen guten Kampf ausgeschieden. Jonathan Mai (Jugend C bis 45 kg) konnte sich in seiner ersten Begegnung ebenfalls gut halten und so stand es am Ende der dritten Runde unentschieden. Der erste Treffer in der vierten Runde musste entscheiden, doch sein Gegner hatte diesen als erstes gesetzt und so schaffte Mai trotzdem einen tollen dritten Platz.

Maxim Rat (Jugend D bis 29 kg) war erst zum zweiten Mal auf einem Turnier und kämpfte sich ins Halbfinale. Dort konnte er sich nicht mehr durchsetzen und erreichte ebenfalls einen dritten Platz. Kira Wiedenhöfer (Jugend B bis 41 kg) war bereits im Halbfinale sehr überlegen und konnte dieses vorzeitig mit 20 Punkten Vorsprung gewinnen. Im Finale agierte sie ebenfalls kraftvoll und taktisch gut und konnte auch diesen Kampf durch Aufgabe der Gegnerin für sich entscheiden. Eine verdiente Goldmedaille für die junge Sportlerin.