Ellwanger Baseballer vor dem Start

Ellwangen (an) - Das lange Warten hat ein Ende, endlich werden die Baseballer aus Ellwangen am 13. Juni 2021 ihr erstes offizielles Saisonspiel in der 2. Bundesliga bestreiten (12 Uhr). Die Saison startet für die Ellwangen Elks gegen die Augsburg Gators. Eine Bestandsaufnahme.

Rückblick: Am 7. September 2019 war es offiziell: Die Ellwangen Elks steigen in die 2. Bundesliga auf – erstmalig in der Vereinsgeschichte. In der Verbandsliga, die höchste Liga in Baden-Württemberg, konnte man sich mit nur zwei verlorenen Spielen, am Ende souverän, als Tabellenerster durchsetzen. Seither, ein Auf und Ab der Gefühle, die Saison 2020 schien noch normal zu starten, bevor die Corona-Pandemie allem einen Strich durch die Rechnung machte. Im Sommer 2020 konnten dann nur provisorisch trainiert werden, eine Teilnahme am regulären Ligabetrieb war nicht möglich. Einziger Lichtblick waren zwei Testspiele gegen eben die Augsburg Gators, die auch am kommenden Sonntag der Gegner sein werden.

Wintertraining 20/21:

Nach diesen Testspielen war es dann schon wieder vorbei mit der Baseballspielerei. Ab November sollte, wie üblich, ein Hallen-Wintertraining veranstaltet werden. Für den Sport Baseball ist es normal die Spiele in der Hauptsaison von März bis Oktober auszutragen und im Winter ein „Off-Season-Programm“ zu absolvieren in dem man sich den allgemeinen Leistungsfaktoren (vor allem Kraft und Ausdauer) und spezifischen Einheiten (Hitting, Pitchen…) widmet. All das konnte 2020 auf 2021 nicht stattfinden – trainiert wurde zu Hause. Dabei half ein, den Umständen entsprechend angepasstes, vielseitiges Trainingsprogramm, entworfen von Kai Leiter, mit dem man sich zu Hause fit halten konnte und sogar auch ab und zu mit Schläger und Ball trainieren. „Getroffen“ hat sich das Team regelmäßig, Dienstag und Donnerstag abends, in einem Online-Raum um gemeinsam Sport zu machen.

Saison 2021:

Die Saison startet nun, am 13. Juni mit rund zwei Monaten Verspätung und wird dementsprechend etwas in den Oktober hinein verlängert. Gegner sind die Heidenheim Heideköpfe, die Augsburg Gators, die Mannheim Tornados, die Stuttgart Reds, die Heidelberg Hedgehogs und die Neuenburg Atomics. Gespielt werden, anders als seither, 2 x 7 Innings pro Spieltag – bedeutet insgesamt zwei Innings weniger als normalerweise.

Das Team:

Die Coaches Jonathan Conzelmann und Jonas Vaas arbeiten mit einem noch jüngeren Team als es das Aufsteigerteam von 2019 bereits war. Besonders interessant werden diese Saison die Pitcher, also die Werfer, sein. Bei 14 Innings pro Spieltag benötigt ein Team viele Werfer um ausreichend Wechsel vornehmen zu können. Die Elks sind dieses Jahr besonders in diesem Bereich sehr breit aufgestellt, eine spezielle Herausforderung wird jedoch der Umgang mit der stark verkürzten Vorbereitungszeit und mit dem neuen Leistungsniveau in der neuen Liga. Nicht zuletzt wegen der sehr langen Wartezeit ist nun die Vorfreude auf die Saison bei den Ellwanger laut eigenem Bekunden umso größer.

Zudem gibt es weitere positive Nachrichten vor dem Start. So dürfen dank der aktuellen Inzidenzwerte bis zu 100 Zuschauer zum Spiel zugelassen werden. Dazu ist allerdings ein Ticket nötig. Diese kostenlose Eintrittskarte kann ab sofort auf der Website der Baseballer erworben werden und dient der Kontrolle, um die vorgegebenen Zahlen nicht zu überschreiten. Es wird auch eine Möglichkeit geben, sich direkt vor Ort noch als Zuschauer „eintragen“ zu lassen – wenn man sich spontan zum Baseball schauen entscheidet. Natürlich nur solange der Vorrat reicht.