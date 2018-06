Ellwanger B-Junioren eine Runde weiter

Nach dem misslungenen Saisonstart in die Fußball-Verbandsstaffel Nord sind die B-Juniorinnen des FC Ellwangen hochmotiviert in die württembergische Pokalrunde gegen den TSV Ötlingen gestartet. Diese Motivation ist letztlich in Leistung umgewandelt worden, so dass es zu einem verdienten 2:0-Erfolg gereicht hat.

Von Beginn an dominierten die Ellwangerinnen das Spiel und erarbeiteten sich gute Torchancen, die anfangs jedoch ungenutzt blieben. Nach einem cleveren Zuspiel von Jule Buhl auf Johanna Palm erzielte letztere 1:0 (19.). Daraufhin kamen die Ötlingerinnen zu einigen guten Aktionen, aber die Jagsttalerinnen bestimmten weiterhin das Spielgeschehen. So war es kein Zufall, dass nach einem schnellen Sprint von Jasmin Fürst über den linken Flügel mit anschließendem Zuspiel in die Mitte Anna-Maria Erhardt das 2:0 gelang (35.).

Die Ellwanger Abwehr, besetzt mit Leonie Stegmeier und Michelle Schäfer, hielt den folgenden Angriffsbemühungen der Gastgeber Stand. Ellwangen ließ selbst auch nicht nach und erspielte sich weitere Chancen, dabei waren zwei Aluminiumtreffer. So ging der Sieg vollauf in Ordnung und beim FCE freut man sich nun auf die zweite Pokalrunde.

FCE: Kim Sauter, Heike Prümmer, Anna-Maria Erhard, Johanna Palm, Verena Blumentrath, Jule Buhl, Lena Huber, Mirjam Jag, Vanessa Adelmann, Jasmin Fürst, Michelle Schäfer, Leonie Stegmaier, Katrin Kuhn, Lisa Maier und Dorentina Preniqi.