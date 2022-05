Ellwanger am Start: Pünktlicher Beginn der GT Master Saison 2022

Ohne Pandemieauflagen, mit einem Rekord von 28 000 Zuschauern und nach der kürzesten Winterpause seit Bestehen, konnte das Fahrerfeld mit 22 Boliden in die neue Saison der Deutschen GT Meisterschaft starten. Auch in diesem Jahr mit dabei, der Ellwanger Florian Spengler, der sich das Cockpit wieder mit dem Ex-Formel 1 Fahrer Markus Winkelhock teilt. Die Motorsport Arena Oschersleben war traditionell Schauplatz für den Saisonauftakt.

„Wir starten wieder auf einem Audi R8 LMS GT3, nun in der neuen EVO II Edition. Mit neuem Heckflügel und mehr Drehmoment von unten heraus wurden die Aerodynamik und das Fahrverhalten verbessert. Unser Team Car Collection Motorsport setzt noch einen weiteren Audi mit einer italienisch-niederländischen Fahrerpaarung ein. Mein Ziel ist, dass wir an die Erfolge vom letzten Jahr anknüpfen können“, so Spengler vor der ersten Veranstaltung.

In den freien Trainingsläufen zeigten sich dann gegenüber den Testtagen deutliche Veränderungen, da gehörten die beiden Schwaben noch zu den Schnellsten, jetzt aber wollten sich keine wirklich besseren Zeiten einstellen. Für den ersten Lauf am Samstag war Spengler der Startfahrer, in seinem Zeittraining konnte er dann einen 17. Rang herausfahren.

„Ich hatte mir mehr erhofft. Bei den offiziellen Tests habe ich mich extrem wohl gefühlt, jetzt hat es sich fast unfahrbar angefühlt. Nach der Unterbrechung des Qualifyings mit einer Rot-Phase waren die Reifen zu kalt, als dass ich in der verbleibenden Runde noch etwas hätte ändern können.“ kommentierte Florian Spengler sein Zeittraining.

Im Rennen konnten die beiden Fahrer keine entscheidenden Plätze gutmachen; nach dem Fahrerwechsel fuhr Markus Winkelhock auf Platz 15 über den Zielstrich.

Das Zeittraining für Rennen 2 lief für den Waiblinger mit Startplatz 15 nicht wirklich besser. An diesem Rang sollte sich auch nach dem Fahrerwechsel zu Spengler bis zum Zieleinlauf nichts mehr ändern.

„Bei aller Enttäuschung war dennoch nicht alles schlecht, wir fahren nun mal in einer der am härtesten umkämpften GT-Serien. Wir sind zweimal in die Punkte gefahren, haben zwei saubere Rennen abgeliefert, ohne Schäden, ohne Fehler und mit konstanten Runden. Wir setzen alles daran, dass es in knapp vier Wochen auf dem Red Bull Ring in Österreich besser für uns läuft“, so das Fazit zum Saisonauftakt in der Deutschen GT Meisterschaft.