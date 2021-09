Ellwangens Nachwuchs mit Niederlage zum Saisonstart

Die U 17-Juniorinnen sind hoch motiviert gegen TSV Amicitia Viernheim in die Saison in der Oberliga gestartet – verloren aber mit 1:2.

Den Ellwangerinnen fiel es schwer sich nach dem Anpfiff in das Spiel einzufinden. Mit einer sehr jungen Mannschaft und einem nervösen Beginn kassierte man schon in der fünften Minute das erste Tor. Die Ellwanger Mädels ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und zeigten den Zuschauern was sie drauf haben. So kam es in der zwölften Minute zu einer großartigen Chance, doch trotz der vielen Nachschüsse wollte der Ball nicht ins Tor. Es folgten mehrere hochwertige Tormöglichkeiten und in der 18. Minute kam es zu einem Schuss gegen den Pfosten durch Ophelia Stange nachdem sie alleine vor der Torhüterin des TSV stand. Trotz des durchwachsenem Wetter mit schauerartigem Regen spielten sie noch weitere schöne Torchancen heraus, ohne Torerfolg. Somit ging es mit 0:1 in die Halbzeitpause.

Nach der Halbzeit hatten die Gegnerinnen wieder das Spiel in der Hand und konnten in der 58. Minute nach einem Eckball auf 2:0 erhöhen. In der 67. Minute kam es zu einen Lattenschuss durch einen Freistoß vor dem Strafraum für die Viernheimerinnen. Die letzten Minuten des Spiels gaben die Mädels des FCE nochmal richtig Gas und Celine Weinhold spielte den Ball durch die Innenverteidiger des TSV zu Ophelia Stange, die das erste Tor für die Heimmannschaft schoss. Jana Köder hatte in der 79. Minute nochmals eine gute Torchance zum Ausgleich, die jedoch von einer Viernheimer Abwehrspielerin geblockt wurde, wodurch es noch zu einem letzten Eckball kam, der jedoch erneut von den Gegnern geblockt wurde. Daraufhin beendete die Schiedsrichterin Lea Fuchs das Spiel und die Partie endet 2:1 für die Gäste.

Die U 17 Juniorinnen des FCE zeigten trotz der Niederlage Kampfeswille und Spielstärke und brauchen den Kopf nicht hängen zu lassen. Schon am kommenden Mittwoch geht es im Bezirkspokal- Derby gegen FFV Heidenheim um den Einzug in die nächste Runde. Gegen den Ligakonkurrenten werden die Mädels alles geben und freuen sich über viel Unterstützung der Fans. Anpfiff ist um 18 Uhr im heimischen Waldstadion.