Ellwangens Mädels starten furios

Durch den Coronabedingten Spielabbruch konnten die U 17 Spielerinnen aus Ellwangen die vergangene Saison nicht wie üblich zu Ende spielen und mussten im März diesen Jahres auf dem 8. Tabellenplatz die Saison beenden. Nun ist die neue Runde gestartet – und wie. Vier Punkte sind bereits auf dem Konto.

Voll motiviert und nach einer guten Vorbereitungszeit mit mehreren Testspielen startet das junge Team nun in die 3. Oberliga Saison. Nachdem drei Stamm-Spielerinnen altersbedingt zu den Frauen und zwei Spielerinnen zu höherklassigen Vereinen gewechselt haben, rückten zahlreiche talentierte Spielerinnen aus der C-Jugend nach, somit steht dem neuen Trainerteam um Peter und Hannes Hirsch, Andre Salzer und Matthias Köder ein Kader mit 15 Spielerinnen zur Verfügung, unterstützt durch den Perspektivkader der C- Juniorinnen. Die Vorbereitung startete am 23. Juli mit zwei bis drei Trainingseinheiten pro Woche rund um Ellwangen. Unter anderem mit professionellem Intervalltraining.

Primäres Ziel in der 12er-Staffel mit vielen unbekannten Gegnern ist der Klassenerhalt. „Wir liebäugeln aber mit einem gesicherten Mittelfeldplatz mit Abstand zu den drei Abstiegsplätzen“, schmunzelt Trainer Peter Hirsch. Und es lässt sich gut an.

Am zweiten Spieltag der EnBW-Oberliga Baden-Württemberg fuhren die U17-Juniorinnen des FC Ellwangen einen deutlichen Heimerfolg ein: Gegen den Aufsteiger aus Sondelfingen präsentierte sich das Team in starker Verfassung und siegte mit einem bemerkenswerten 18:0. Tore: Salzer, Rademacher, Baier, Fetzer (3), Wild (9), Weber (2), Gückelhorn.