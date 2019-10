Ellwangens Mädchen: Unbeirrt zum Derbysieg

Die Fußball-Oberliga-U 17-Mädchen des FC Ellwangen gewannen das Derby gegen den FFV Heidenheim mit 2:1 (1:1). Ellwangen startete vor einer großen Zuschauerzahl sehr gut in die ersten 40 Minuten, wodurch in der fünften Minute die erste gefährliche Torchance für die Gastgeberinnen durch Emilie Baier entstand, die die gegnerische Torhüterin jedoch erfolgreich abwehren konnte.

Danach konnten die Ellwangerinnen weiter Druck aufbauen und in der 17. Minute fiel das verdiente 1:0 durch einen zum Eckball geklärten Ball. Josi Wild, die den Standard schoss, traf direkt in das Tor der Heidenheimer. Davon beflügelt spielten sich die Jagsttalerinnen weitere Chancen heraus. Jedoch wurde ihre Euphorie durch einen Freistoßtreffer der ehemalig für Ellwangen spielenden Anna Carola getrübt. Somit stand es in der 31. Minute 1:1. Das brachte die B-Jugend vom FC Ellwangen durcheinander und der FFV Heidenheim konnte durch einige gute Aktionen glänzen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit fand ein enorm erfreuliches Ereignis statt. Marie Lutz, die eine knapp achtmonatige Verletzungspause hinter sich hat, wurde eingewechselt und spielte bei ihrer ersten Aktion einen perfekten Pass auf Annika Messner, die jedoch an der Torhüterin des FFV Heidenheim scheiterte. Die Gäste nutzten ihre körperliche Stärke und drängten den FCE immer weiter in deren Hälfte, konnten aber kein Tor erzielen.

Ellwangerinnen kämpfen

Die Ellwanger Mädels kämpften unbeirrt weiter und schossen, nach einem klasse Pass von Annika Messner auf Emilie Baier, die sich durch zwei Gegenspielerinnen behauptete, das 2:1. Mit diesem Ergebnis endete die Partie unter frenetischem Applaus der zahlreichen Fans.

Den Begriff „Derby“ hatte sich das Spiel im Übrigen durchaus verdient, denn es war sehr viel körperlicher Einsatz auf beiden Seiten vorhanden, aus dem auch mehrere gelbe Karten auf beiden Seiten resultierten.