Ellwangens großer Kampf

Im Nachholspiel der Frauenfußball-Landesliga gegen den TSVgg Plattenhardt unterlag der FC Ellwangen auf heimischem Rasen mit 3:5 (1:2). Schon in den ersten Minuten nach Anpfiff geriet die Heimelf, wie so oft in der laufenden Saison, in Rückstand.

Der Kopfball von Janina Briem fand schon nach sechs Minuten den Weg ins Tor. Im anschließenden Spielverlauf kam der FC besser ins Spiel und agierte gegen den Viertplatzierten auf Augenhöhe. Katrin Kuhn konnte nach gutem Zuspiel von Jasmin Fürst dann den kurzzeitigen Ausgleich erzielen, ehe Plattenhardt noch vor der Halbzeit erneut in Führung ging.

In Durchgang zwei ließen die Ellwangerinnen zu viele Chancen zu und vergaben ihre eigenen leichtfertig. So war es der TSVgg möglich, das Ergebnis auf 5:1 zu schrauben. Ellwangen kämpfte sich in die Partie zurück und konnte in der aufgeheizten Atmosphäre der Schlussminuten durch Miriam Glatzel und Nina Knödler noch auf 3:5 verkürzen. Wie so oft bot Ellwangen dem Gegner einen großen Kampf, musste sich jedoch erneut geschlagen geben.