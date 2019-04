Ellwangens Einsatz – und kein Tor

Bereits ab der ersten Sekunde nach dem Anpfiff zeigten die U 17-Oberliga-Fußballerinnen des FC Ellwangen vollen Einsatz auf dem Rasen des TUS Mingolsheim – doch am Ende verloren sie mit 0:2 (0:0).

Der FCE erspielte sich einige Chancen und dominierte in der gegnerischen Hälfte. Mingolsheim hingegen konnten sich nur schwer einige Konter erarbeiten. In der 25. Minute verpasste Carla Fürst nur knapp den Ball mit dem Kopf, der von Emilie Baier perfekt an den Fünf-Meter-Raum geflankt wurde. In der 30. Minute wurde Annika Messner auf der rechten Außenbahn gut freigespielt, sie kämpfte sich durch bis zur Grundlinie und legte den Ball sauber für Leonie Lechner auf den Elfmeterpunkt zurück. Ihr Schuss verfehlte das TuS-Gehäuse um Zentimeter. Nachdem sich die Ellwanger Torspielerin dann in der 36. Minute mit einer tollen Parade beweisen konnte, ging die erste Halbzeit torlos zu Ende.

Am Anfang der zweiten Halbzeit standen noch alle Möglichkeiten offen. Der TuS kam gestärkt aus der Kabine. Die Ellwangerinnen hatten es also um einiges schwerer. Deshalb entstand bereits in der 45. Minute eine Torchance für Mingolsheim, die durch das Lattenkreuz verhindert wurde. In der 62. und der 64. Minute mussten die Jagsttalerinnen dann zwei unglückliche Gegentore hinnehmen. Trotz aller Versuche noch einmal vor das Mingolsheimer Tor zu gelangen konnten die Ellwangerinnen kein Tor mehr erzielen.

Insgesamt war es erneut eine unverdiente Niederlage für die starken Virngrund-Mädchen. Trotzdem denken sie weiterhin positiv und wollen in den nächsten Spielen erneut alles geben.