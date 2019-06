Ellwangens Abschied mit 3:5

Im letzten Spiel der Fußball-Landesligasaison unterlagen die Frauen des FC Ellwangen gegen den Drittplatzierten TSVgg Plattenhardt mit 3:5 (1:4).

Die Gäste starteten gut in die Partie und erspielten sich aussichtsreiche Torchancen. Nach acht Minuten gingen sie durch einen sehenswerten Freistoßtreffer von Miriam Glatzel in Führung.

Plattenhardt hatte weniger Spielanteile, nutzte im gesamten Spielverlauf eigene Möglichkeiten aber konsequenter. So erzielten sie, trotz Ellwangens stark haltender Torspielerin Leonie Ilg, fünf Tore. Ellwangen spielte gut mit, hatte an diesem Tag aber nicht das Glück auf seiner Seite. Trotzdem gelangen der Elf des scheidenden Trainers Reinhold Köder durch Jana Ebert und Marion Grimmeisen noch zwei weitere schöne Tore zum 5:3-Endstand. Ellwangens junges Team muss sich damit nach einer schwierigen Saison als Tabellenletzter aus der Landesliga verabschieden und greift nach der Sommerpause wieder in der Regionenliga an.