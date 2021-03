Ellwangen wartet

Nach dem Pilotabschluss in Nordrhein-Westfalen gibt es seit dem späten Dienstagabend auch ein Ergebnis für die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg. Das teilt die IG Metall in Baden-Württemberg in einer Presseaussendung mit.

Dem Tarifabschluss ging eine achtstündige der Tarifvertragsparteien am Dienstag im Südwesten voraus, in der es insbesondere um die zahlreichen Sonderthemen in Baden-Württemberg ging.

Im Details sieht der neue Tarifabschluss in Baden-Württemberg folgende Punkte ...