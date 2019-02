Ellwangen vorzeitig Meister

Ravensburg (an) - Die Rollstuhl-Basketballer des TSV Ellwangen haben sich vorzeitig den Meistertitel in der Landesliga gesichert. Am Auswärtsspieltag in Ravensburg machten die TSV Rollers alles klar.

Gegen den SKV Ravensburg entwickelte sich im ersten Viertel ein ausgeglichenes Spiel, sodass es zu Beginn des zweiten Viertels 6:6 stand. Dann ging bei den Ravensburgern aber nichts mehr zusammen. Die TSV-Rollers nutzten dies entschlossen aus und konnten bis zur Halbzeit mit 18:7 davonziehen.

In der zweiten Halbzeit hatten sich die Ravensburger wieder gefangen, die Ellwanger konnten aber durch eine gute Defensivarbeit den Vorsprung halten und kamen schließlich zu einem 40:32 Sieg.

Im zweiten Spiel gegen Rolling Chocolate Heidelberg II konnten die TSV-Rollers ohne größeren Problemen einen 61:28-Sieg erspielen.

Somit hat sich der TSV Ellwangen bereits am drittletzten Spieltag den Meistertitel gesichert. Der Tabellenzweite Ravensburg und der derzeitige Tabellendritte Freiburg haben zwar noch einige Spiele zu absolvieren, können den TSV Ellwangen aber nicht mehr einholen beziehungsweise überholen.