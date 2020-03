Ellwangen vor Showdown um Meisterschaft

Mit einem verdienten 3:0 gewann die dritte Mannschaft des TSV Ellwangen gegen die dritte Mannschaft aus Eislingen und kämpfte sich zurück an die Tabellenspitze der Volleyball-B-Klasse. Das zweite Spiel des Tages wurde abgesagt.

Die dritte Mannschaft aus Eislingen gastierte in der Rundsporthalle. Nach der Auswärtsniederlage in Hussenhofen wurden klare Worte gesprochen. Bereits im ersten Satz startete die, durch Krankheit geschwächte, Mannschaft aus Ellwangen mit starken Aufschlagserien und druckvollen Angriffen. Die Rede des Trainerteams hatte Erfolg und somit konnten die Ellwanger Satz eins und zwei souverän sichern. Wie schon oft ließ nun aber die Konzentration im dritten Satz nach.

Kleinigkeiten wurden Seitens der Eislinger ausgenutzt, die dann ihrerseits in Führung gehen. Mit einem Weckruf zeigten die Ellwanger aber noch einmal ihre Klasse und entschieden auch den dritten Satz für sich.

Mit einem Punkt führen sie nun gegen den direkten Konkurrenten Remshalden 3. Verläuft alles nun so, wie es sich die Ellwanger wünschen, kommt es am letzten Spieltag zum Showdown in Remshalden um die Meisterschaft. Aktuell trennen die beiden Mannschaften ein Punkt. Ellwangen mit 31 Zählern muss zuvor noch gegen die SC Unterschneidheim 2 ran und erster Verfolger Remshalden muss auswärts beim TSV Böbingen ran, um den Showdown am 21. März zu realisieren. Bis dahin wird noch härter trainiert werden, um Bestens vorbereitet zu sein.