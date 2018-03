Ellwangen und die Torwerte

Besonders eine Zahl aus dem Hinspiel passt ganz gut zu den derzeitigen Werten des FC Ellwangen. In Spiel eins in der Frauenfußball-Landesliga beim TSV Langenbeutingen erzielten die Ellwangerinnen sechs Tore (6:2). Das ist ein halbes Jahr her. Am Sonntag um 13 Uhr ist der TSV zu Gast.

Doch auch in jüngster Zeit läuft es mit dem Toreschießen bei den FCE-Frauen, auch nach der Winterpause, durchaus gut, neun Treffer stehen in zwei Spielen zu Buche. Dem 5:3 in Michelfeld folgte ein 4:1 gegen Rommelshausen. Die Mannschaft von Trainerin Katja Illenberger muss nach zwei Wochen Pause aber erstmal wieder ins Spiel (und Toreschießen) finden.

Dass auch Langenbeutingen den Zug zum Tor hat, bewies das Team zuletzt beim 6:0 in Crailsheim. Auch durch ihren ordentlichen Angriff (drei Tore mehr erzielt als Ellwangen) haben es die Gäste aus dem Landkreis Heilbronn auf den fünften Tabellenplatz geschafft. Damit rangiert der TSV nur zwei Plätze hinter der Illenberger-Auswahl.