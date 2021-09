Ellwangen-U 17-Juniorinnen verlieren in Tettnang

Nach der Pokal-Niederlage am Mittwochabend gegen den FFV Heidenheim (2:3) ging es für die U 17-Juniorinnen des FC Ellwangen zum zweiten Punktspiel der Oberliga nach Tettnang. Und auch das endete mit einer Niederlage – 2:4 (0:3).

Nach zweistündiger Anfahrt fiel es den Ellwangerinnen anfangs schwer aus der eigenen Hälfte heraus zu kommen, was der TSV Tettnang ausnutzte und schon in der achten Minute durch einen unglücklichen Freistoß das 1:0 schoss. Das brachte die Mädels vom FCE durcheinander, weshalb schon in der zehnten Minute das 2:0 und nochmals zwei Minuten später das 3:0 für die Gegner fiel. Danach fingen sich die Ostalbmädels wieder und versuchten das Spiel nach vorne zu verlagern, doch das gelang ihnen nicht wirklich. In der 32. Minute kam es zu einer einzigen guten Chance durch Ophelia Stange.

Nach der Pause starteten die Mädels hoch motiviert, mit dem Gedanken das Spiel zu drehen, in die zweite Halbzeit. So kam es in der 44. Minute zum 1:3 durch Jana Köder. Die Mädels machten den Tettnangerinnen weiter Druck, wodurch sie oft den Ball eroberten und einige Torchancen herausspielen konnten. In der 58. Minute schoss Dana Schulz das 3:2 und die Mädels waren dem Ausgleichstreffer zum 3:3 nicht mehr weit entfernt. Doch trotz den zahlreichen Chancen gelang es den Ellwangerinnen nicht den Ball ins Tor zu bekommen. Tettnang kam nicht mehr wirklich zum Zug, doch durch einen weiten Ball auf ihre Stürmerin schossen sie in der 64. Minute das 4:2. Die letzte Viertelstunde des Spiels war es ausgeglichen und die Mädels des FCE fuhren mit einer 2:4-Niederlage zurück in die Heimat.