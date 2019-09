Ellwangen: Tip Off eine Liga tiefer

Es ist endlich wieder soweit. Am Sonntag starten die Basketballer des TSV Ellwangen. Gleich am ersten Spieltag der Basketball-Bezirksliga geht es gegen den Mitabsteiger aus der Landesliga, die PK Titans Stuttgart.

„Wir haben einiges gutzumachen! Das sind wir unseren Fans und auch uns selber schuldig“, sagt Joe Hoffmann, neuer Pressebeauftragter und Spieler der Mustangs. Hier spricht er über die Rückrunde der Landesliga- Saison in der kein Spiel gewonnen werden konnte und das Ziel, der Klassenerhalt nicht zu schaffen war. Dennoch blicken die Mustangs positiv auf die kommende Spielzeit. Es wurde im organisatorischen Bereich etwas umstrukturiert. So hat Marius Lutz den Posten des Abteilungsleiters an Alexander Rack abgegeben, da er beruflich sehr eingespannt ist und sich somit voll auf das Spieler sein konzentrieren kann.

Dieter Herbert betreut weiterhin die U 16 Jugend und steht als Forward natürlich auf dem Court. Coaching scheint der Familie im Blut zu liegen da man Klaus Herbert auch dieses Jahr wieder als Coach gewinnen konnte. Der Kader der Mustangs bleibt weitestgehend bestehen. So sind unteranderem Schlüssel-Spieler wie Tarek Girtman, Dominik Kettner, Suat Korkut, Alexander Rack, Christian Bleyer und Yannick Straßner auch in der neuen Saison wieder dabei. Auch Sergej Ebers der zwei Meter große Center ist wieder als einer der wichtigsten Spieler dabei.

Personelle Veränderungen

Verabschieden müssen die Fans und die Mustangs vorerst von Michael Diemer, Jafar Mehajer und Ali Yilmaz die berufliche derzeit nicht in der Lage sind am Geschehen Teil zunehmen.

Aber auch Zugänge hat die Abteilung Basketball zu verzeichnen. So ist mit Leo Fink die Position des Point Guard hochwertig besetzt und verstärkt die Mustangs im Spielaufbau enorm. Auch Markus Schulz ist neu dabei sowie Felix Schiller der aus der eigenen Jugend bei den Herren nun Erfahrung sammeln wird.

Die Mustangs freuen sich über zahlreiche Unterstützung am Sonntag. Tip Off gegen den Kontrahenten aus Stuttgart ist um 14 Uhr in der Buchenberghalle.