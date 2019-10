Ellwangen: Teamleistung dreht Spiel

Sie können es noch! Die Basketballer des TSV Ellwangen gewannen nach hartem Kampf beim TSV Kupferzell mit 75:64. Somit können die Mustangs den nun offiziell ersten Sieg in der Bezirksliga feiern. Ihr Auftaktsieg zuhause gegen die PKF Titans Stuttgart wurde den Mustangs aufgrund eines Formfehlers aberkannt. Daher war ein Sieg in Kupferzell umso wichtiger da man einen Fehlstart in die Saison vermeiden wollte.

Ein Spielstart zum vergessen. Die Mustangs waren in den ersten Minuten weder mit dem Kopf noch körperlich auf dem Court. So schlecht war man lange nicht in ein Spiel gestartet. Nach zirka acht Minuten Spielzeit lagen die Ellwanger 5:18 hinten. Zu schwach in der Defensive und mit Unglück in der Offensive. Time-out; neue taktische Anweisungen von Coach Klaus Herbert und ein geschlossenes motivieren der Spieler untereinander brachten die Wende. Die Mustangs auf einmal wach, zielstrebig und mit schnellem Spiel und starkem Drive zum Korb. Es geht doch. Halbzeitstand 30:30.

„Wir mussten uns erst finden und mit der körperlichen Intensität waren wir da uns haben dann wirklich guten Teambasketball gespielt“, sagte Center Sergej Ebers der mit einem Cut am Auge, den er in der ersten Halbzeit sich einfing, stark an den Brettern arbeitete, nach dem Spiel.

Dann fallen die Würfe

Das Spiel war in der zweiten Hälfte hart umkämpft. Immer wieder waren mehrere Spieler am Boden um den Ball für sich zu behaupten. Die Defensive der Mustangs wurde immer intensiver und dann fielen auch die Würfe! Das Spiel war gedreht. Kupferzell fand keine Antwort mehr auf die starke Teamleistung der Mustangs und musste in heimischer Halle die zweiten Niederlage einstecken. Am Sonntag geht es weiter für die Mustangs, die Tabellenführer MTV Stuttgart empfangen. „Wir wollen wieder an die Tabellenspitze, wo wir hingehören“, meinte Ebers noch ganz zum Schluss.