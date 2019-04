Ellwangen spielt Pétanque

Nein, sie schieben keine ruhige Kugel. Der Pétanque Club Kugelhupf Ellwangen ist erfolgreich unterwegs. Jetzt hat er wieder das Spielfeld auf dem Marktplatz aufgebaut.

Pétanque kommt aus dem Französischen. Dabei geht es darum, mit der eigenen Eisenkugel so nah wie möglich an die kleine Zielkugel zu kommen. Im vergangenen Jahr hatte der Club eine Mannschaft für den Ligabetrieb angemeldet. Das Team, mit Mannschaftsführer Georg Zeller, spielte die Saison erfolgreich und stieg am Ende in die Landesliga auf.

Die Kugelhüpfler haben mittlerweile 44 Mitglieder von denen zwölf eine Lizenz besitzen, die notwendig ist, um in der Ligamannschaft mitzuspielen. Der Marktplatz, an dem sehr häufig auf der Pétanquebahn gespielt wird, ist ein häufig genutzter Treffpunkt für die Pétanquespieler. Auf der Anlage wird mittwochabends und am Samstagvormittag gespielt. Weitere Treffpunkte sind der Schießwasen (Parkplatz zwischen Wertstoffhof und Wellenbad) am Montagabend und der Klausengarten am Schloss, in dem oft am Wochenende gespielt wird. Am Schießwasen wird am Samstag, 29. Juni, ein Spieltag der Bezirksliga, der Landesliga und der Oberliga ausgetragen. Am Sonntag, 30. Juni, findet das dritte Ellwanger Kugelhupf-Turnier statt, an dem wieder gute Spieler erwartet werden, die für größtmögliche Spannung sorgen werden.

Die Saison der Ligaabteilung hatte schon ihren ersten Spieltag in Heubach. Dieser verlief durchwachsen mit einer Bilanz von einem Sieg aus drei Spielen. Da viele Pétanquespieler im Winter pausierten, war die Mannschaft noch nicht eingespielt. Weitere Ligaspieltage sind der 12. Mai in Aalen, der 26. Mai in Welzheim sowie am 29. Juni in Ellwangen. Interessenten können zu den Spielzeiten und Treffpunkten dazustoßen und mitmachen.